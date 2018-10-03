В Худжанде недавно прошел фестиваль традиционной музыки Зеравшанской долины, куда впервые в качестве почетных гостей приехали и артисты из Бекабада. Наш журналист побывал на этом мероприятии, и отснял для вас небольшую историю с фокусом на узбекских участников.

Так как фестиваль прошел в формате «устод-шогирд» (учитель и ученик), из Узбекистана к нам приехала студентка 3 курса Бекабадского колледжа искусств Диёра Мукумова и ее педагог по игре на дутаре Комилжон Бобожонов.

«Меня бесконечно радует потепление отношений между нашими странами, благодаря чему музыка, которая, по сути, не знает границ, все больше сближает наши народы. К примеру, я замечаю, как в последнее время жители приграничных территорий стали часто звать на свои свадьбы артистов обеих сторон: узбеки приглашают таджикских музыкантов и исполнителей, таджики – узбекских», - рассказал по итогу мероприятия участникам фестиваля Комилжон Бобожонов.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

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