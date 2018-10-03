Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил РИА Новости, что дочь экс-президента Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда.



«Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке», - заявил он, не приведя никаких деталей изданию, пишет CA-NEWS (UZ).

В понедельник Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, опубликовала в своем блоге в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон 29 сентября. Она также написала, что «мама (Гульнара Каримова – ред.) теперь дома».



Ранее представитель ведомства подтвердил, что Иман Каримова беспрепятственно покинула Узбекистан.

Иман и Ислам Каримов — дети старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший в течение последних нескольких лет проживает в Лондоне, в Узбекистан его не пускают.



По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.

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