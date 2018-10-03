Компания «МегаФон Таджикистан» обновила функционал «Личного кабинета» своих абонентов. Главные преимущества новой версии – более высокая скорость работы, расширенный перечень возможностей и максимальная актуальность отображаемой информации о балансе, подключенных услугах и т.д.

«Личный кабинет», доступный клиентам оператора на сайте www.megafon.tj или по ссылке lk.megafon.tj, обновился и визуально, и содержательно. Стал более ярким и современным дизайн, повышено удобство использования сервиса. В частности, любая информация об абоненте отображается в режиме реального времени, а все вкладки открываются практически мгновенно.

Расширен перечень действий, которые абонент компании может совершать самостоятельно. Так, теперь для изменения тарифного плана не нужно идти в офис обслуживания – более выгодный тариф легко подключается в «Личном кабинете». Здесь же можно активировать различные опции и дополнительные услуги. Добавлена возможность просмотра расходов по дате, оптимизирован запрос получения детализации.

«Мы стремимся сделать общение с клиентами максимально удобным для них. Поэтому не только предлагаем сервисы самообслуживания, с помощью которых почти все мобильные вопросы можно решить за пару минут дома или на работе, но и периодически обновляем эти сервисы. В этом помогают сами абоненты – это их пожелания и отзывы стали основой для новой версии «Личного кабинета». Уверен, теперь еще больше жителей Таджикистана начнут «управлять связью» самостоятельно», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

В новом «Личном кабинете» упрощена даже сама процедура регистрации и входа. Так, вместо логина достаточно ввести свой номер телефона, а для получения пароля – набрать команду *177#.