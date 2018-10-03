Сразу три депутата нижней палаты парламента республики сменили «русские» фамилии на таджикский лад.
Депутат Джамшед Сайдалиевич Муртазокулов стал Муртазозода Джамшедом Саидали, депутат Равшан Мухиддинович Раджабов стал Раджабзода Равшаном Мухитдином, а Хоким Хикматуллоевич Холиков именуется теперь как Холикзода Хоким Хикматулло, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.
"Депутаты отмечают, что они ждали для смены фамилии, когда наступит День государственного языка, который в стране ежегодно отмечают 5 октября", - отметил Султонов.
Кстати, 5 октября отмечает свой день рождения президент Таджикистана Эмомали Рахмон: свой предстоящий 66-летний день рождения он отметит в Японии.
Примеру президента
Эмомали Рахмон еще в 2007 году отказался от русифицированного окончания "ов" в своей фамилии, позже его примеру последовали многие другие чиновники.
Из высокопоставленных таджикских госчиновников пока воздерживаются от смены своих фамилий спикеры обеих палат парламента страны - Махмадсаид Убайдуллоев и Шукурджон Зухуров.
Этой весной сменил свою фамилию с русским окончанием и министр иностранных дел Таджикистана: Сироджиддин Аслов стал Сироджиддином Мухриддином.
Мигрантам неудобно
Примеру президента стали следовать не только чиновники и государственные деятели, но и простые жители республики, в том числе и мигранты. Однако, спустя некоторое время они возвращались из России и снова брали свои прежние «русские» фамилии. Связано это с тем, что с такими фамилиями проще жить и работать в России.
Очередная волна смены русифицированных фамилий в Таджикистане началась в начале 2014 года после публикации в правительственной газете «Джумхурият» статьи генпрокурора республики Шерхона Салимзода, в которой он подверг критике возврат многих таджикских граждан к русскому написанию имен и фамилий, который возник в последние годы из-за ряда проблем, с которыми наши сограждане сталкивались, выезжая за пределы республики.
Генпрокурор заявил, что возврат таджикистанцев к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения.
Следом за этим глава Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Гавхар Шарофзода заявила, что избавление от русских суффиксов в фамилиях является «национальным долгом каждого гражданина Таджикистана».
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Масрур2 часа назад
А что они на этом остановились? Надо еще поискать древнеперсидские аналоги своим арабским именам и поменять тоже...чем русификация хуже арабизации? ))))
Дмитрий 6 часов назад
А чего только от фамилий и от паспортов русских тоже избавтесь
Rustam6 часов назад
Какое великое дело! Нужно монумент поставить в честь этого
Фаррух7 часов назад
"...Генпрокурор заявил, что возврат таджикистанцев к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения..."
А ничего, генпрокурор полвека прожил с фамилией на -ов и это не помешало ему попользоваться благами цивилизации, получить бесплатно образование, ротусоваться в Москве в академии и т.д. И денежки к рукам прибирать тоже не мешало. И не надо стадное чувство путать с патриотизмом. У племен Африки вообще нет ни именно ни фамилий, а как они преданы каждому банану, каждое дерево защищают от нашествий и не стремятся в тот же Душанбе. Вот это я понимаю, патриотизм
Не важно7 часов назад
Молодцы!!! Настоящие "патриоты". Они ещё бы от галстуков и костюмов отказались.
Али7 часов назад
Ради кресло что только не сделаешь.. ...