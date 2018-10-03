Унивесрам "Москва", построенный в 1975 году, сегодня, 2 октября 2018 года

Продавцов, торгующих на территории рынка, примыкающего к бывшему универсаму «Москва», предупредили о начале демонтажа этого торгового комплекса, и обязали освободить торговые площади до 1 октября текущего года.

Душанбинский универсальный магазин «Москва» в скором времени будет снесён, а на его месте построят здание исполнительного органа госвласти столичного района Сино, сообщил «АП» исполняющий обязанности главы отдела по архитектуре, градостроительству и земельному управлению хукумата Сино Шохназар Каримов.

По его словам, данная территория входит в генеральный план города, одобренный правительством в конце марта 2017 года.

Новое здание районной администрации столицы будет состоять из 4 или 5 этажей, кроме хукумата в нём будут располагаться и другие госструктуры.

- Мы ещё шесть месяцев назад предупредили частных собственников и продавцов магазинов о сносе здания, о том, чтобы они подыскали себе новое место. До первого числа здание должно быть освобождено, - говорит Каримов.

По его словам в ближайшее время будет объявлен тендер на проведение строительных работ.

Отметим, что в последние годы этот некогда популярный среди душанбинцев центр торговли практически пустовал, работали лишь небольшой рынок, и несколько магазинов.

Унивесрам "Москва сегодня, 2 октября 2018 года Asia-Plus

В советское же время это был, пожалуй, самый большой и популярный продуктовый, и не только, магазин. Сюда приезжали закупаться со всего города.

Корреспондент «АП» побывал в старом универсаме.

Своё изжил

Несмотря на то, что внутри павильона еще идет торговля, все говорит о скором закрытии последних лавочек и ларьков. Под сводами торгового зала необычно тихо, продавцы не проявляют такого интереса к редким входящим покупателям, какой проявляют торговцы на других базарах столицы.

Унивесрам "Москва сегодня, 2 октября 2018 года Asia-Plus

- Здравствуйте. Говорят, рынок закроют. И куда вы теперь?

- Да, последние дни дорабатываем. Если честно сказать, как стали дорогу строить, - она указала на зеленый забор строительства эстакады, - так торговля стала вообще никакая. Наверное, переберусь напротив, на базарчик, где лепешки продают. А может на новый зеленый.

- Так вам взамен утраченной торговой точки, место не дают?

- Мы платим за аренду этого прилавка. Мы арендаторы и искать себе следующее место торговли будем сами.

«Москву» отстроили 43 года назад - в 1975 году, - говорят местные старожилы. К слову, в мэрии об этом даже не знают.

Унивесрам "Москва сегодня, 2 октября 2018 года Asia-Plus

- Потом приехали люди от Лужкова (бывший мэр Москвы, - ред.), - говорят мужики, торгующие у магазина, - это уже после Союза было и сказали, что будут делать второй и третий этаж и будут товары сюда привозить только из России. После них инженеры были и сказали, что арматура старая и несущие стены не выдержат нагрузки. На этом и закончилось все.

В будочке «Ремонт обуви» шлифовал подошву туфли пожилой мужчина с пышной седой бородой. - Все правильно, открыли то его в 1975-ом, только сначала назывался универмаг «Свердловский», - говорит он. - Если стоять к нему лицом, то справа от него, на месте ближней новостройки, был памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Так вот он был раньше универмага. А потом уже был поставлен памятник Авиценне, который простоял 40 лет. Грустно ли расставаться с рынком? Наверное, нет. Это значит, ему Всевышний столько отметил. На его месте, я слышал, будет многоэтажка. А он своё уже изжил…

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