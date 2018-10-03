Минобороны Таджикистана уверяет, что практике облав, которые проводятся в ходе призывных кампаний в стране, навсегда положен конец.

«Улучшение условий службы, обеспечение солдат всем необходимым, введение отдельных льгот для отслуживших в армии молодых людей в текущем году резко увеличило число желающих добровольно служить в армии», - заявил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимов.

По его словам, в течение двух дней стартовавшего 1 октября осеннего призыва более 40 процентов от общего числа прибывших на призывные пункты являются добровольцами. Только в Матчинском районе Согда 1 октября свыше 70 молодых парней изъявили желание добовольно пойти в армию.

"Те, кто изъявил желание добровольно служить в армии, может сам выбрать место службы, например, ближе к родительскому дому. Солдатам срочной службы, обучающимся заочно в вузах страны, предоставляется отпуск в период экзаменационных сессий. Кстати, женатые призывники могут также проходит службу ближе к дому, им полагаются отпуска", - отметил Нозимов.

Он особо почеркнул, что отслужившие в рядах таджикской армии молодые люди получают льготы при поступлении в вузы страны.

Выпускниками же вузов республики полагается не два года, а один год службы, и по окончании им присваиваются звания лейтенанта запаса.

Кроме того, сообщил Нозимов, по поручению министра обороны Таджикистана во всех военных комиссариатах республики открыты общественные приемные, которые должны решать все возникающие в ходе призывной кампании проблемы, в том числе, не допускать так называемые облавы.

По закону "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе", призыву в ряды национальной армии подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку.

Нынешняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца ноября.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus