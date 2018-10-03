На самом крупном вещевом рынке столицы Таджикистана - «Корвон» ближе к полудню сегодня снова произошел пожар. Возгорание произошло на этот раз в бане. Люди не пострадали.

Возгорание возникло при проведении сварочных работ в частной бане, принадлежащей одному из бизнесменов, которая находится на территории рынка, сообщил "АП" источник в МВД Таджикистана.

"В результате пожара, который охватил несколько квадратных метров, никто из людей не пострадал. Огонь был потушен силами противопожарных расчетов самого рынка", - утверждают в МВД.

В МВД утверждают, что произошедший пожар не повлиял на график работы рынка: все торговые точки на «Корвоне» работают в обычном режиме.

"Корвон" горит постоянно

Пожары на рынке "Корвон", который был открыт 16 лет назад - в 2002 году, и занимает территорию около 14 тысяч квадратных метров, происходят не впервые.

Рынок пережил 8 крупных пожаров: причины различны - от замыкания в электропроводке до поджогов.

Первый пожар случился в августе 2005 года, когда полностью сгорел магазин «Элегант» - 130 торговых точек.

Второй - 25 марта 2006 года, в результате которого сгорели складские помещения на площади 4800 квадратных метров.

12 ноября 2006 года третий пожар уничтожил около 60 кв. м площади оптового рынка.

В марте 2008 года огонь уничтожил 4 сектора оптового рынка, а в октябре того же года – пожар № 5 охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров.

В августе 2011 года снова горел «Элегант».

В сентябре 2012 года, по словам директора рынка, на территории произошел седьмой по счету пожар, который уничтожил более 5 тыс. кв. м, тогда сгорело 2 тыс. 550 торговых точек и тогда же погибли люди - три человека, еще несколько получили травмы.

В июле 2017 года пожар, возникший между воротами № 6 и 7 рынка, уничтожил торговые точки 300 предпринимателей.

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