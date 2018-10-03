Правительство Таджикистана рассчитывало на значительное увеличение экспорта алюминия в этом году, однако поставки за рубеж главной экспортной таджикской продукции, которой пока еще остается алюминий, могут упасть даже ниже прошлогоднего объема.

За восемь месяцев этого года Таджикской алюминиевой компанией экспортировано чуть более 60 тыс. тонн алюминия на сумму свыше $130 млн., сообщает Таможенная служба при правительстве Таджикистана.

То есть, алюминиевый гигант ежемесячно в среднем поставлял за рубеж 7,5 тыс. тонн «крылатого металла». До конца года при таком месячном объеме поставок экспорт этой продукции составит лишь 90 тыс. тонн к концу года. А это на 13 тысяч тонн или на 12,6% меньше показателя прошлого года.

Правительство же надеялось на то, что в течение нынешнего года будет экспортировано 165 тыс. тонн алюминия на сумму более $317 млн.

Производство алюминия в республике, согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли, в этом году должно было составить 168 тыс. тонн.

Однако в первой половине нынешнего года было выпущено всего лишь 55 тыс. тонн первичного алюминия, и вряд ли за вторую половину года удастся увеличить объем производства более чем в два раза, чтобы оправдать ожидания правительства.

Рост обещают в следующем году

В начале второго полугодия руководство министерства экономического развития и торговли отметило, что сокращение производства алюминия в стране продолжалось в течение последних 6-7 лет. Связывают это, прежде всего, с падением цен на него на мировых рынках.

В министерстве ожидают, что в будущем году будет значительный рост мировых цен на алюминий и выпуск металла таджикским заводом вырастит до 245 тыс. тонн.

В министерстве промышленности и новых технологий падение производства в нынешнем году объясняют проходящим на алюминиевом заводе капитальным ремонтом.

Ремонтные работы, по данным Минпрома, касаются, в основном, установки современного оборудования, которое позволяет снизить расход электроэнергии в три раза. В ведомстве рассчитывают, что замена оборудования будет влиять на себестоимость производимого металла.

В министерстве надеются, что ремонтные работы будут завершены до конца этого года, после чего ожидается увеличение выпуска металла на ТАЛКО.

Спецтарифы не помогают

Между тем, стоимость электроэнергии для алюминиевой компании, которая является основным потребителем «Барки точик», в течение уже многих лет остается неизменной.

Хотя для других категорий, в том числе населения, тарифы на электричество исправно повышаются почти на ежегодной основе.

Так, в конце сентября этого года правительство приняло постановление, согласно которому тарифы на электроэнергию примерно на 15% повышаются для всех категорий потребителей, кроме ТАЛКО.

Компания платит за каждый киловатт электроэнергии 7,20 дирамов с 1 мая по 30 сентября и 11,80 - в период с 1 октября по 30 апреля. Тариф же для населения в настоящее время составляет 16,85 дирамов, а с 1 ноября повысится до 19,37 дирамов.

В прежние годы, когда производство алюминия достигало 400 тыс. тонн в год, ТАЛКО забирала более трети производимой в стране электроэнергии.

По мере сокращения выпуска объемов металла, естественно, снижались также объемы потребления электроэнергии заводом.

Так, в первой половине этого года компания забрала около 13% от общего объема произведенной в стране электроэнергии.

Для выпуска одной тонны алюминия действующими электролизными ваннами уходит порядка 18 тыс. киловатт-часов электроэнергии. При установке же новых электролизеров, которой занимаются в настоящее время на заводе китайские специалисты, расход электричества при производстве каждой тонны металла сокращается до 11,8 тыс. кВт/ч.

Ждем нового завода

Ранее, в конце прошлого года руководство ТАЛКО заявляло, что производство алюминия в ближайшие годы планируется довести до 1 миллиона тонн в год.

Компания намеревалась уже в этом году приступить к строительству нового завода, производственной мощностью более 503 тысяч тонн в год. Годовая проектная мощность действующего завода составляет 517 тысяч тонн.

Договоренности о строительстве на территории алюминиевого предприятия нового завода ТАЛКО достигла с компанией Yunnan в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай в конце августа прошлого года.

В таджикской компании отмечали, что электролизные ванны нового завода позволят значительно сэкономить электроэнергию и основные виды сырья: глинозем, криолит, фтористый алюминий, а также аноды.

Строительство завода, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд., планировалось начать уже в этом году и сдать его в эксплуатацию по истечению полутора лет.

Однако до настоящего момента к этим работам пока еще не приступили.

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