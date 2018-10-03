Три спортсмена из Таджикистана примут участие на III летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Аргентине с 6 по 18 октября.

В Юношеской олимпиаде Таджикистан будут представлять Анастасия Тюрина (плавание на 50 м вольным стилем и 50 м баттерфляем), Бежан Файзуллоев (стрельба, пневматический пистолет, 10 м) и Сулаймони Джамшед (дзюдо, до 66 кг).

Отбор проводился, как на взрослую олимпиаду: нужно было на соответствующих чемпионатах выполнять нормативы и завоевывать лицензии, сообщает Национальный олимпийский комитет РТ. Все три спортсмена Таджикистана выиграли лицензии на Юношескую Олимпиаду в квалификационных соревнованиях по своим видам спорта.

Как сообщил пресс-секретарь НОК Умарали Сафарали, спортивная делегация Таджикистана сегодня вечером улетает в Буэнос-Айрес. Ее возглавляют известная спортсменка, призер Олимпийских игр-2012 Мавзуна Чориева.

Вместе с юными спортсменами вылетают на соревнования их наставники - Олег Набиев (стрельба), Ориф Джураев (плавание), Хамзаали Рахматов (дзюдо), а также официальные лица - Амирджон Урунов (волонтёр, посол Таджикистана в ЮОИ-2018), Бахрулло Мукимов (сотрудник НОК, который примет участие в заседании МОК).

Анастасия Тюрина Фото НОК РТ

В Летних Юношеских играх флаги стран понесут местные волонтеры, если изменятся правила, то знаменосцем сборной Таджикистана станет Бежан Файзуллоев, который первым завоевал олимпийскую путевку.

Соревнования по стрельбе и плаванию пройдут с 7 по 12 октября, дзюдоисты выступят с 7 по 10 октября.

Первые летние Игры в 2010 году прошли в Сингапуре. Баходур Кодиров (серебро, вольная борьба) и Шукрона Шарифова (бронза, таэквондо WT) принесли Таджикистану первые олимпийские медали.

Вторая Юношеская Олимпиада состоялась в Нанкине (Китай), в ней представители Таджикистана не выиграли ни одной награды.

Ожидается, что в Буэнос-Айресе-2018 примут участие около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран. Программа у юношеских игр своеобразная, отличная от взрослых соревнований. В ней прослеживается акцент на популярные у молодежи дисциплины и мини-версии спортивных игр.

Так, помимо регби-7 и пляжного волейбола, которые присутствуют и на «больших» Олимпийских играх, а также баскетбола 3 х 3, дебютирующего в Токио-2020, в Аргентине пройдут турниры по футзалу, пляжному гандболу и хоккею на траве-5 (с пятью игроками вместо 11), брейк-дансу, каратэ, роллер-спорту, скалолазанию, кайтбордингу (парусный спорт). Еще два вида спорта — сквош и поло — будут представлены в качестве демонстрационных.

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