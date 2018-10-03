Выставка-презентация «Образование в России – старт успешного будущего» прошла в Российско-таджикском славянском университете сообщили в представительстве Россотрудничества в Душанбе. Организатор мероприятия - Российский центр науки и культуры в Душанбе совместно с Russia.Study – Агентством по сотрудничеству в образовании.

В мероприятии приняли участие ведущие российские институты и университеты, которые представляют основные направления подготовки и специальности: гуманитарные, технические, физико-математические, естественно-научные.

О программах и условиях рассказали проректоры, директора институтов и руководители подразделений, ответственных за международные контакты и обучение иностранных студентов.

В частности свои образовательные программы представили Южный федеральный университет, Уральский государственный лесотехнический университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Кемеровский государственный университет, Санкт-Петербургский университет промышленности , лесных технологий и дизайна , Санкт-Петербургский университет педиатрии медицины и Российский национально-исследовательский институт имени Пирогова и др.

Посетителям выставки рассказали, как поступить в российские учебные заведения, как устроена система образования в России, какие преимущества получают иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, а также о том, как стать участником стипендиальной программы российского правительства и получить образование в России совершенно бесплатно.

Также была представлена информация о программах повышения квалификации в российских вузах, получении второго высшего образования, условиях поступления и обучения в магистратуре.

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