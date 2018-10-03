Вулкан проснулся в 9 часов по местному времени

На севере индонезийского острова Сулавеси началось извержение действующего вулкана Сопутан.

Огромное облако дыма вырвалось на высоту 4 километров из вулканического конуса высотой 580 метров. Об этом 3 октября сообщает местная метеорологическая служба, передает РИА Новости.

Извержение началось около 9 утра по местному времени (6:00 дшб). Согласно прогнозам специалистов, облако пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлениях, поэтому на работу аэропорта в городе Манадо, находящегося на юго-востоке, оно не повлияет.

Местным жителям советуют воздержаться от посещения территорий в радиусе 4-6,5 километра от вулкана. Тех, кто живет в деревнях рядом с Сопутаном, предупредили о возможном излиянии лавы.

"Мы также советуем местным жителям использовать респираторы, чтобы избежать возможных респираторных проблем в случае падения пепла", — говорится в заявлении центра. Представители индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) раздали маски жителям районов, оказавшихся в опасной зоне.

Напомним, утром 28 сентября у побережья Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе были зафиксированы еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

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