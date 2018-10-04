АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

В полуфинале чемпионата Азии по футболу в Малайзии юношеская сборная Таджикистана сыграет со сборной Южной Кореи

Сборная Таджикистана по футболу проведёт матч на международном турнире в Бангладеш. Соперник нашей сборной команда Палестины.

Во Дворце тенниса в Душанбе продолжаются соревнования на Кубок президента Таджикистана по дзюдо

Во всемирной шахматной олимпиаде состоятся партии 9-го тура с участием мужской и женской сборных Таджикистана

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ОКТЯБРЯ

Всемирный день защиты животных.

1935 – Открылась Вахшская региональная научно-исследовательская станция цитрусовых культур.

1939 – Сдан в эксплуатацию Большой Ферганский канал.

1957 - В СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшой дождь (ночью выше 3000 м небольшой снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.