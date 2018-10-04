В Таджикистане совсем недавно сшили обувь 245 размера. Зачем, спрашиваете? Все очень просто - так молодой сапожник из Душанбе Азам Ахруллоев решил привлечь внимание потенциальных клиентов к своей продукции.

Занимается он производством обуви всего два года, и за это время успел не только создать свой бренд под названием «Azam», но и открыть мастерскую–магазин с качественной обувью из чистой кожи, а также запустить услугу доставки до дома.

На этом останавливаться сапожник не собирается – он хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса, отчего и решил создать для начала самую большую обувь Таджикистана.

Какая она, посмотрите сами.

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