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Пресс-секретарь президента Узбекистана Комилжон Алламжонов освобожден от занимаемой должности, он проработал на этой должности 10 месяцев, сообщает Газета.uz.

Аламжонов также являлся заместителем руководителя недавно сформированной администрации главы государства.

О причинах увольнения, а также о том, кто займет пост пресс-секретаря - не сообщается.

Пресс-секретарем президента и заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства Алламжонов был назначен в декабре прошлого года.

До своего назначения в аппарат президента, Комилжон Алламжонов работал руководителем пресс-службы государственного налогового комитета Узбекистана.

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