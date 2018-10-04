Предприятие в настоящее время производит ежесуточно до 4,2 миллиона киловатт-часов электричества.

«На данный момент пока работают только два агрегата ТЭЦ «Душанбе-2», которые вырабатывают до 4,2 млн. кВт/ч электроэнергии, - сообщили «АП» в ОАХК «Барки точик». - Запуск еще двух агрегатов этого предприятия состоится позже».

В энергохолдинге отметили, что предприятие сейчас производит исключительно электроэнергию, так как необходимости в выработке тепловой энергии пока нет.

Отопительный сезон в Душанбе обычно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

ТЭЦ «Душанбе-2» построила китайская компания TBEA за счет собственных средств в размере около $350 млн. Взамен китайская компания получила доступ к двум золотоносным месторождениям в Согдийской области – «Дуоба» и «Верхный Кумарг». Компания имеет право пользоваться этими рудниками до тех пор, пока не вернет потраченные на возведение теплоэлектроцентрали деньги.

Первые два агрегата ТЭЦ «Душанбе-2» заработали в 2016 году, а еще два агрегата – осенью прошлого года. После полной сдачи предприятия в эксплуатацию Таджикистан впервые за время своей независимости полностью обеспечил себя электроэнергией в осенне-зимнем периоде.

Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» составляет 400 МВт электроэнергии и 360 Гкал тепла. Предприятие способно ежесуточно выработать до 9 млн. кВт/ч электроэнергии, что обеспечивает более 60% потребности столицы.

Отключения закончатся на днях

Между тем, с начала сентября этого года население сельских местностей жалуются, что получают электроэнергию только по 8-10 часов в сутки.

Данные отключения в «Барки точик» связывают с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях, подстанциях, а также ремонтом оборудования ГЭС.

«Все это делается для того, чтобы в холодный период года бесперебойно обеспечивать население электроэнергией», - сказали «АП» в энергохолдинге.

Источник отметил, что ремонтно-профилактические работы в некоторых районах уже завершены, а в других будут закончены в ближайшие дни.

«Мы располагаем достаточными ресурсами, чтобы полностью обеспечивать республику электроэнергией. Однако для этого нужно проводить ремонтные работы, чтобы инфраструктура зимой работала исправно», - заключили в «Барки точик».

Некоторые же энергетики связывают отключения «света» с заполнением водохранилища Рогунской ГЭС, первый агрегат которой планируется сдать в эксплуатацию 16 ноября этого года.

«Так как, часть притока реки Вахш удерживается для заполнения Рогунского водохранилища, стоящая ниже по течению Нурекская ГЭС стала получать воды меньше, чем обычно», - пояснил тогда энергетик на условиях анонимности.

Согласно данным портала Barknest.tj, который осуществляет ежедневно мониторинг ситуации с энергоснабжением, по состоянию на 3 октября этого года практически все районы республики получают электричество круглосуточно.

Свет и тепло подорожают

Тем временем, с 1 ноября этого года повышается стоимость электроэнергии и тепла на 15%. Соответствующее постановление подписано правительством страны 25 сентября нынешнего года.

Документом постановляется утвердить тарифы на электроэнергию всем категориям потребителей, кроме ГУП «Таджикская алюминиевая компания».

В частности, для населения предлагается повысить тариф за потребленную электроэнергию на 15%: с нынешних 16,85 дирамов до 19,37 дирамов за один киловатт/час с учетом НДС.

Каждая же гигакалория (Гкал) тепловой энергии для оптовых покупателей, поставляющих ее населению, повышается с нынешних 7,63 дирамов до 8,77 дирамов (на 14,9%).

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

Приобретая тепловую энергию по вышеуказанному тарифу, ДПТС в согласовании с Антимонопольной службой устанавливает ее стоимость для населения. В прошлогоднем отопительном сезоне население платило за каждый квадратный метр полезной жилой площади 1,03 сомони. На нынешний сезон стоимость для населения пока не установили.

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