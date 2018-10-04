В Яване возбуждено дело по статье «Пытки» в отношении двух оперработников, выбивавших признания у невиновного человека.

Прокуратура Яванского района возбудила уголовное дело по статье 143 прим.1 часть 2 (Пытки) УК РТ в отношении двух оперативных сотрудников местного ОМВД. Оба обвиняются в том, что в июле этого года задержали жителя города Яван Шахбоза Ахмадова, избивали, пытали его, чтобы выбить признательные показания в преступлении, которое он не совершал. Через несколько дней милиционеры отпустили его домой, так как нашли настоящего подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении, сообщили в Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Напомним, ранее Генпрокуратура Таджикистана отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках, сделанное Ахмадовым. Надзорный орган обязал прокуратуру Явана провести дополнительную проверку.

31 июля 2018 года житель города Яван Шахбоз Ахмадов обратился в Группу правовой помощи Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане за правовой помощью.

По его словам, с 16 по 20 июля 2018 года он незаконно содержался в ОМВД г. Явана, где подвергался пыткам и жестокому обращению. Обратившийся утверждал, что его избивали и пытали током. Не выдержав боли, он признался в том, что умышленно ударил ножом человека. Однако уже 20 июля его отпустили домой, так как была установлена личность человека, подозреваемого в совершении данного преступления.

6 августа 2018 года прокуратура Явана начала доследственную проверку по заявлению адвоката Ахмадова, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что в действиях милиционеров не было обнаружено состава преступления.

Генпрокуратура РТ отменила постановление об отказе с формулировкой: «… в связи с незаконностью и поспешностью принятия…».

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