Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала неконституционной полную неприкосновенность бывших президентов. Об этом 4 октября сообщило издание АКИpress со ссылкой на пресс-службу Конституционной палаты.

На заседании 3 октября было решено, что статья 12 закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» не в полной мере соответствует Конституции. В этой статье говорится: «Экс-президент Кыргызской Республики обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру».

В Конституционной палате пояснили, что отступление от принципа всеобщего равенства перед законом возможно, если это необходимо для выполнения конституционно значимых задач. То есть сама по себе неприкосновенность существовать может. Однако в законе должна быть прописана процедура, посредством которой бывшего главу государства при необходимости можно лишить неприкосновенности. Правовой иммунитет должен иметь определенные рамки.

В Конституционной палате подчеркивают, что процедура лишения неприкосновенности должна быть не менее сложной, чем процедура импичмента действующего президента.

Иск о проверке конституционности указанной статьи подал в суд юрист Нурбек Токтакунов. В июне он предлагал бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву добровольно отказаться от неприкосновенности до осени, когда вопрос о лишении неприкосновенности параллельно начнет рассматриваться и в Конституционной палате, и в Жогорку Кенеше (парламенте). Юрист подчеркивал, что его действия имеют отношение не только к Атамбаеву, но и к нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

По мнению Токтакунова, если глава государства будет знать, что в будущем сам может подвергнуться уголовному преследованию — он предпримет все усилия для создания независимой и справедливой правоохранительной и судебной системы.

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