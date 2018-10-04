В Пусане в эти минуты проходит открытие самого крупного кинофестиваля Азии и одного из крупнейших в мире - Busan International Film Festival, именуемого также Азиатскими Каннами. Таджикистана на нем представляет молодой режиссёр Аниса Сабири со своим художественным фильмом «Плач танбура», мировая премьера которого состоялась 27 августа на другом международном фестивале, в Мексике.

Аниса Сабири стала единственной представительницей Таджикистана, приглашенной организаторами на фестиваль, проходящий в Южной Корее.

«Психологическая драма «Плач танбура» была отобрана в программу короткого метра, и это очень волнительно, так как представлять свой дебютный фильм на таком фестивале - действительно большая честь, - рассказала Аниса Сабири «АП». - Здесь очень высокий конкурсный отбор».

По ее словам, сейчас идет церемония открытия фестиваля, все в нарядных платьях, хотя на улице холодно, идет дождь.

«Но прямо сейчас прекрасную музыку исполняет знаменитый Риючи Сакамото, и это не может не греть», - поделилась с нами эмоциями Аниса.

Фото с личной страницы Анисы в ФБ

Сюжет 25-минутного фильма «Плач танбура», представленного на фестиваль, основан на реальной истории жителя Душанбе в годы гражданской войны в Таджикистане.

Он - о мальчике-подростке, отец которого, несмотря на разгоревшуюся войну, продолжает заниматься журналистикой, а мать всегда с тревогой ожидает его возвращения, прислушиваясь к свисту пуль.

«Плач танбура» - один из немногих таджикский фильмов, который был снят не на государственные средства.

Аниса признается, что участие в Пусанском кинофестивале дает ей возможность отблагодарить за доверие всех, кто помог ей в процессе создания фильма: композитора Толиба Шахиди, директора «Таджикфильма» Носира Рахмонова, посла Великобритании Хью Филпотта, директора компании «АВАС» Азима Хакимова и других, кто поверил в независимый таджикский кинематограф.

В рамках конкурсной программы картина нашей соотечественницы будет показана 5 и 8 октября. Дальше молодой кинорежиссер отправится со своим фильмом на кинофестивали в Ирак, США, Великобританию, Италию и Россию.

Национальная премьера «Плача Тамбура» состоится в Душанбе в декабре.

Пусанский международный кинофестиваль проводится с 1996 года. В отличие от аналогичных мероприятий в других странах, здесь предпочтение отдается показу новых картин, а также произведений начинающих кинорежиссеров.

В прошлом году Аниса Сабири представила на российском "Кинотавре" свой дебютный фильм "Искупление", где она является также автором сценария. В фильме снялись известные таджикские актеры Хуршед Мустафоев и Тереза Заурбекова, а также поэт и журналист Антон Родин.

Аниса на красной дорожке "Кинотавра" Фото ли личного архива

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