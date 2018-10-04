АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- Tcell проведет открытый форум с участием Рустама Ходжаева и Комила Раджабова, представителей сообщества Tajikistan Oracle User Group, которые расскажут о создании TAJOUG и его команде, о том какие цели и задачи стоят перед IT-сообществом. Начало в 17:00 в Puzzle Coworking.

- В Спорт-баре "Истиклол" Вы сможете проверить свои знания по истории нашей родины в викторине "Точик-квиз". Победители получат призы от 55 Group. Начало в 18.30.

- Актеры Таджикского государственного академического драматического театра имени Лохути представят на гастролях в Самарканде спектакль «Преступление и наказание» по пьесе Михаила Зощенко в постановке режиссера Абдукарима Машраба.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ОКТЯБРЯ

День государственного языка

2002 - В Душанбе прошел Саммит глав государств Центральной Азии.

2004 - Таджикистан вступил в Интерпол.

2011 - Президент Таджикистана дал старт строительству самой крупной мечети на постсоветском пространстве.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ОКТЯБРЯ

1908 – Родился ученый-литературовед Рахим Хошим.

1930 – Родился государственный деятель Рахмон Набиев.

1952 – Родился Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

1953 – Родился Народный артист Таджикистана Саидкул Билолов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.