Гидрометеоцентр Таджикистана прогнозирует снижение температуры воздуха на 8-10 градусов в республике после предстоящих выходных.

Уже в начале следующей недели, 8 октября, в республике пройдут дожди, местами выпадет снег. Столбик термометра опустится местами до 14 градусов.

«После 9 октября осадки прекратятся, но температура воздуха будет снижаться день за днём», - сообщили «АП» в Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана.

Похолодание придет в страну уже в эти выходные: в Душанбе сохранится переменная облачность, температура днем будет 27 градусов, но ночью снизится до 8 градусов, будет пасмурно.

В Хатлоне два дня будет облачно, без дождей. Температура в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла. В воскресенье ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, местами с пыльной бурей и мглой.

В Согдийской области в выходные дни синоптики обещают облачную погоду, а воскресенье в отдельных районах пойдут кратковременные дожди, а в горах (ночью выше 2000м) выпадет снег. Температура в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горном Бадахшане в субботу и воскресенье тоже будет переменная облачность, местами небольшой дождь, а ночью в горах выпадет небольшой снег. Температура воздуха по западу ГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по восточному ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

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