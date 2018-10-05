В рамках своего официального визита в Японию сегодня, 5 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел в Токио встречу с императором Японии Акихито. Стороны высказались о перспективах развития двухсторонних отношений, сообщает пресс-служба главы государства.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня стороны в Таджикистане реализовали свыше 420 социальных проектов на общую сумму 350 миллионов долларов США.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества двух государств в сферах финансов, привлечения японских инвестиций в экономику Таджикистана.

фото пресс-службы президента Таджикистана

Эмомали Рахмон выразил признательность императору Японии за его содействие в подготовке молодых таджикских специалистов и помощь в сфере образования Таджикистана.

Сегодня в Токио также состоялась встреча Эмомали Рахмона со спикером нижней палаты парламента Японии Тадамори Ошимой, обсуждены вопросы развития отношений парламентариев двух стран.

Эмомали Рахмон пригласил спикера японского парламента посетить с визитом Таджикистан.

Вчера вечером Эмомали Рахмон встретился с руководителем Агентства по международному развитию Японии (JICA) Шиничи Китаокой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Япония является одним из важных партнёров Таджикистана на международной арене, и мы придаём особое значение развитию и расширению сотрудничества с этой страной» – подчеркнул Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана особо подчеркнул вклад Агентства по международному развитию Японии (JICA) в укрепление двусторонних отношений стран.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, согласованию двусторонних стратегий для реализации приоритетных целей различных отраслей, особенно трёх основных направлений – достижение энергетической независимости, выход их коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана, отмечает пресс-служба таджикского лидера.

Эмомали Рахмон и руководитель JICA Шиничи Китаока фото пресс-службы президента Таджикистана

Были оценены как важные развитие сотрудничества в частном секторе, экономическое, социальное, финансовое и гуманитарное сотрудничество, реализация специальных проектов, привлечение японских инвестиций в экономику республики, создание Фонда инвестиций Японии и предоставление льготных кредитов.

На встрече также были обсуждены другие важные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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