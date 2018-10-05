Премьер госсовета Китая Ли Кэцян, премьер-министры России Дмитрий Медведев и Узбекистана Абдулла Арипов в конце следующей недели прибывают в Душанбе, где состоится саммит ШОС.

Кроме вышеназванных глав правительств в столицу Таджикистана прилетят премьер-министры Кыргызстана, Казахстана, Индии, Пакистана, сообщает источник «АП» в правительстве Таджикистана.

Премьер госсовета Китая одновременно совершит официальный визит в Таджикистан, и встретится с президентом Эмомали Рахмоном.

Очередное заседание Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Душанбе 11-12 октября.

Доминирующими на саммите ШОС станут вопросы развития сотрудничества в сфере торговли и упрощения таможенных процедур, стало известно «АП» в экономическом блоке правительства Таджикистана.

Премьеры стран ШОС также обсудят возможные пути дальнейшего стимулирования сотрудничества в области микро, малого и среднего предпринимательства, налаживания активного сотрудничества между административно-территориальными единицами государств-членов ШОС.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus