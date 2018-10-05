Рустам Эмомали учредил городской совет по координации деятельности в сфере туризма и сам его возглавил.

В состав Совета включены главы столичных районов, туристических компаний, руководители управлений и отделов администрации главы мэра столицы, сообщил «АП» источник в администрации мэра города.

Мэр города, подписав решение об учреждении совета, поручил своим заместителям, главам столичных районов оказывать всяческую поддержку его деятельности.

Предложение о создании Cовета для привлечения туристов в Душанбе мэр столицы озвучил 24 сентября на очередной сессии городского маджлиса народных депутатов. Он тогда также поручил предоставить ему подробный отчет о состоянии сферы туризма до 1 ноября.

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