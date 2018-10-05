ОАО «Сохибкорбанк», который трансформируется в Исламский банк, объявляет о вакансиях глав двух отделов.

В соответствии c организационной структурой будущего исламского банка одним из ключевых органов системы внутреннего контроля, которая поддерживает соблюдение шариата в исламском банке, будет Отдел внутреннего аудита по шариату.

Основные обязанности, которые возложены на Главу данного отдела, будут следующими:

- Глава отвечает за проведение независимых аудитов по шариату для обеспечения надлежащего функционирования надежной и эффективной системы внутреннего контроля, которая поддерживает соблюдение шариата в исламском банке;

- Проверяет соответствия соблюдения шариата, регистрирует случаи несоответствия по Шариату и сообщает в Комитет по исламским финансовым услугам (КИФУ) «Сохибкорбанка» с рекомендациями по скорейшему их исправлению;

- Проводит внутренний аудит по шариату по всем продуктам, услугам, транзакциям, операциям деятельности исламского банка, по результатам которого готовит отчет отделу комплаенса по шариату;

- Помогает КИФУ в разработке политики и процедур внутреннего аудита;

- Готовит периодические отчеты о внутренних аудитах по шариату, ведет контроль за исправлениями наблюдаемых недостатков по шариату;

- Эффективно сотрудничает с внешними аудиторами банка во время ежегодного аудита исламского банка.

Выполнять другие связанные обязанности, которые время от времени может быть возложено со стороны руководства банка.

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям. В частности, он должен:

- иметь степень бакалавра в области Законов Шариата или Исламских Финансов,

- наличие степени бакалавра в области финансов / банковского дела будет преимуществом,

- наличие соответствующей степени магистра или Аспирантура будет преимуществом,

- наличие профессиональной бухгалтерской квалификации будет преимуществом

- кандидат должен иметь 3-5-летний опыт работы в Шариатском аудите, Комплаенсе, консультативные или навыки образовательного характера в исламском банке или окне

- соответствовать всем этическим нормам Шариата

- иметь опыт в Исламской банковской деятельности или ведении исламских операций в окнах (продукты и услуги)

- иметь опыт шариата, связанный с исламскими сделками

- владеть методами аудита

- обязательно владеть русским и таджикским языками

- владение арабским или английским языком будет преимуществом

Также банку требуется Глава отдела комплаенс по шариату, который будет обеспечивать внутренний контроль за соответствием деятельности банка законодательству.

Основные обязанности, которые возложены на Главу данного отдела, будут следующими:

- Глава обязан принимать активное участие в процессах принятия решений Управления исламского банка для обеспечения соблюдения принципов шариата во всех сферах;

- быть ответственным за комплаенс шариата, исследования шариата и управление рисками шариата;

- проводить анализ комплаенс рисков для выявления системы управления рисками и планов действий по уменьшение рисков;

- вести контроль за соблюдением шариатских заявлений, постановлений или фетв КИФУ и Консультативного совета по исламским банковским услугам НБТ;

- вести делопроизводство КИФУ, посещая все собрания и документируя все протоколы, резолюции, политик и правил (фетв) КИФУ;

- обеспечивать распространение своих стратегий или правил шариата (фетв) в исламском банке для повышения осведомленности и приверженности;

- заниматься подготовкой необходимого порядка для заседания КИФУ, в том числе повестка дня и другие вопросы касательно заседаний КИФУ;

- на стадии разработок новых продуктов и услуг быть связующим звеном между отделами исламского банка и КИФУ;

- заниматься организацией тренингов для сотрудников исламского банка о вопросах соблюдения шариата в исламской деловой деятельности;

- предоставлять рекомендаций по вопросам шариата руководству;

- проводить исследований, связанных с вопросами шариата;

- выполнять другие обязанности, которые время от времени могут быть возложены банком.

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям. В частности, он должен:

- иметь степень бакалавра в области Законов Шариата или Исламских Финансов;

- наличие степени бакалавра в области финансов/банковского дела будет преимуществом;

- наличие соответствующей степень Магистра или Аспирантура будет преимуществом;

- наличие профессиональной бухгалтерской квалификации будет преимуществом;

- иметь 3-5-летний опыт работы в Шариатском аудите, Комплаенсе, консультативные или образовательные навыки в исламском банке или окне (Исламская банковская деятельность или исламские операции в окнах (продукты и услуги), опыт шариата, связанный с исламскими сделками, Комплаенс и управление рисками)

- обязательно владеть русским и таджикским языками;

- владение арабским или английским языком будет преимуществом.

Подробнее об объявленных вакансиях вы можете прочесть на сайте банка skb.tj.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме по адресу info@skb.tj с пометкой «КИФУ», сканкопии сертификатов и дипломов об обучении исламского банкингу.

Дополнительная информация по телефону 44 601 70 70

Напомним, что акционерный коммерческий банк поддержки предпринимательства «Сохибкорбанк» был зарегистрирован, как многоотраслевой банк в 1999 году на основании решения правления Национального банка Таджикистана. Этот банк был создан на базе бывшего «Точикбанкбизнес». В настоящее время «Сохибкорбанк» имеет 5 филиалов и 42 центра банковского обслуживания по стране.