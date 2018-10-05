Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который сегодня, в день своего рождения, находится с официальным визитом в Японии, и поздравил его по телефону.

В ходе телефонного разговора лидеры двух соседних стран поговорили о нынешнем состоянии таджикско-узбекского сотрудничества во всех направлениях, обсудили перспективы их развития, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Президенты, отмечается в сообщении, заявили о своей готовности развивать отношения Таджикистана и Узбекистана, которые послужат интересам двух народов.

"Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Эмомали Рахмона с днем его рождения", - отмечает пресс-служба лидера Таджикистана.

Между тем, Эмомали Рахмон тоже одним из первых поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения 24 июля 2018 года. В тот день они пообщались по телефону и таджикский лидер, как сообщалось, "тепло поздравил президента дружественной страны с днем его рождения".

"В ходе беседы, выразив наилучшие пожелания своему коллеге, Эмомали Рахмон отметил успехи Республики Узбекистан по пути социально-экономического развития под руководством Шавката Мирзиёева, его последовательные усилия на поприще улучшения и развертывания отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между странами региона", - цитировала пресс-служба таджикского лидера его послание.

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