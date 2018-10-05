«Первый всенародно избранный президент Таджикистана Рахмон Набиев, которому сегодня, 5 октября, исполнилось бы 88 лет, останется в таджикской истории, как патриот, как добросовестный политик», - говорит таджикский журналист, профессор Ибрагим Усмонов.

По его словам, в средине 80-х, еще, будучи, первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана, Набиев снискал почет и уважение среди народа.

«Он тогда выступил с инициативой перестроить Душанбе, и в этом его поддержало Политбюро ЦК КПСС, но с оговоркой. Тогда Москва заявила, что для перестройки Душанбе направит, кроме финансов, рабочую силу из разных регионов СССР, но Набиев выступил категорически против, он через прессу обратился к областям Таджикистана направить в столицу рабочих-строителей», - рассказывает Усмонов.

Профессор считает, что данное обстоятельство способствовало тому, что ушедший из политики в средине 80-х годов Набиев в начале 90-х по настоянию народа вернулся в большую политику.

В 1990 году он был избран депутатом парламента страны, а в сентябре 1991 года - спикером парламента, и в конце того же года опередил 9 кандидатов в президенты, уверенно одержал победу в первом туре выборов и стал первым всенародно избранным президентом Таджикистана.

«Некоторые лица из его предвыборной команды после того, как Набиев стал президентом, поняли, что он никогда не будет марионеткой в их руках, и начали действовать против него, - убежден Усмонов. – Вообще, тогдашнее правительство Таджикистана не всегда и не во всем поддерживало президента».

Усмонов отметил, что в апреле 1992 года он был лично свидетелем того, как Набиев отказался применять силу против собравшихся напротив его резиденции оппозиционеров.

«Тогда возле здания президентского дворца продолжался круглосуточный митинг так называемой исламской оппозиции, и у властей еще была возможность его разогнать, но Набиев тогда сказал: «Ни одна должность в мире не стоит людской крови», - отмечает журналист.

Усмонов убежден, что «Рахмон Набиев останется в таджикской истории, как патриот, как добросовестный политик».

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