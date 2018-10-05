Студента Кулябского госуниверситета, жителя Сангворского района 26-летнего Латифа Латифова представители военкомата забрали прямо у здания университета.

По словам дяди Латифова - Абдукаххора Латифова, сегодня, 5 октября, около 8 часов утра вблизи учебного корпуса КГУ работники военного комиссариата города Куляба задержали его племянника - студента третьего курса факультет истории и права Латифа Латифова.

«Он уже окончил Исламский институт имени Абуханифа в Душанбе. Для получения второго образования он сдал экзамены и стал студентом факультета истории и права КГУ. И с сентября находится в городе Кулябе для учёбы, хотя сам является жителем кишлака Гурхам Сангворского района.», - сказал дядя.

По его словам, пока Латифов живёт у родственников, и не встал на учёт.

«Племянника задержали, он мне сразу позвонил и сообщил об этом и просил помочь. Он сказал, что их закрыли в одной комнате у здания Военного комиссариата города. После того, как узнали, что он мне сообщил об этом, у него телефон отняли. У Латифа есть проблемы со здоровьем – у него бруцеллёз и грыжа», - сказал Абдукаххор Латифов.

Корреспонденту "АП" удалось связаться с председателем призывной комиссии военного Комиссариата города Куляба, заместителем председателем города Куляба Кенджамох Маджидовой.

«У нас никакой облавы не проводится, все происходит законным путём, повесткой призываются и отправляются в армию. Его имя есть в списках призывников и его не задержали, а призвали повесткой", - сказала она.

На вопрос о том, как и каким образом они могли дать повестку Латифову, если он житель Сангворского района, а не города или района Куляб, она не смогла ответить и сказала, что посмотрит документы и ответит.

Пока ответа не получили, а студент Латифов находится в военкомате.

Напомним, с 1 октября в республике стартовал осенний призыв. В связи с этим Минобороны Таджикистана уверило, что практике облав, которые проводятся в ходе призывных кампаний в стране, навсегда положен конец, потому что в текущем году резко увеличилось число желающих добровольно служить в армии.

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