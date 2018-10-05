В это воскресенье, 7-го октября в 09.00 до душанбинскому времени, состоится самый долгожданный поединок по версии MMA между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрэгором.
Несмотря на ранее утро, многие таджикистанцы будут следить за боем в кафе, ресторанах и даже кинотеатрах столицы. И, к слову, почти все места были забронированы за несколько дней до начала противостояния.
Большинство жителей Душанбе ответили, что будут болеть за бойца из Дагестана. Правда, на их выбор больше повлияло вероисповедание спортсмена, нежели его бойцовские качества.
Во время опроса выяснилось, что за боем будут следить не только мужчины, но и многие девушки, которым по душе мужские «развлечения». Кстати, многие из них разбираются в смешанных единоборствах даже лучше, чем мужчины.
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АДАМ2 часа назад
ОТРАДНО ЧТО ХОТЬ У НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ НОРМАЛЬНЫЙ ,АДЕКВАТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕДСТОЯЩИЙ БОЙ ....И ГЛАВНОЕ ОНИ ЛУЧШЕ РАЗБИРАЮТСЯ В ММА ЧЕМ ЗЕМЛЯКИ НАШИ ... СМЕШНО УТВЕРЖДАТЬ ЧТО БОЛЕЮ ЗА ХАБИБА ПОТОМУ ЧТО ОН МУСУЛЬМАНИН ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО У МУЖЧИН НАШИХ В ГОЛОВЕ ОДНО РЕЛИГИЯ И ВОЮЕТ НЕ ХАБИБ А ИХ РЕЛИГИИ С КОНОРОМ ..ПЕЧАЛЬНО!!