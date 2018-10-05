В таджикских соцсетях бурно обсуждают бой года между ирландцем Конором Макгрэгором и дагестанцем Хабибом Нурмугамедовым. Этот поединок не дает покоя пользователям социальных сетей. Таджикские блогеры снимают видео, СМИ это освещают, а фэйсбукчане и пользователи Instagram с большим удовольствием это обсуждают.

«Пусть он этот пиджак сожжет перед Конором. Чудак смелый!»

Большой резонанс вызвало видеообращение таджикского блогера Бахриддина Сабура, который демонстративно сжег свой костюм, похожий на костюм Макгрэгора. Пользователи соцсетей не могли удержаться от комментариев по этому поводу. Они обсудили всё: в каком ряду «Корвона» мог купить свой пиджак Бахриддин и за сколько, в чём теперь он будет ходить на работу, а также то, как, наверняка, занервничал Конор Макгрегор после просмотра видеообращения самого Бахриддина Сабура.

Эксперты местного калибра

Пользователи таджикского сегмента Фэйсбук – признанные эксперты большого спорта, а также хорошо разбираются в религии. Они знают все и обо всем. Например, когда, как и почему Хабиб обидел словом Конора, а Конор – Хабиба, с чего начался их раздор.

Более того, они даже знают о приватной жизни Макгрэгора и его маркетинговой политике.

Ни вашим, ни нашим

А еще мы выделили отдельную группу комментаторов, которые не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме, но очень хотят ее поддержать.