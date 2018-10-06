Среди Фанских гор, где больше сорока лет тому назад, по его собственному признанию, оставил свое сердце замечательный бард Юрий Визбор, расположено одно из самых загадочных культовых мест Таджикистана. Там, в Макшеватской (Махшевадской) пещере, на высоте более 3000 метров над уровнем моря в сидячем положении находятся останки мумифицированного тела.

Мумия эта сидит по пояс в земле, по разным сведениям, от семи до тринадцати веков. Лицо ее повернуто в сторону Каабы – мусульманской святыни, находящейся во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке. На спине и затылке сохранилась кожа, на голове даже остатки коротких рыжих волос. Человека этого называют по-разному - Ходжа Исхок, Ходжа Исхок Вали, Ходжа Исхок Хутталани (Хатлони) - и поклоняются ему как святому.

Отпечаток врага

В народе считают, что первым Ходжу Исхока обнаружил местный житель, некий Мулло Курбон. Охотясь в верховьях ущелья, он ранил козла. Животное бросилось прочь по скале и внезапно исчезло. Последовав за ним, охотник и обнаружил мумию. Это случилось еще в начале XIX века.

Однако широкую известность Ходжа Исхок получил после русской военной разведывательной экспедиции 1870 года под командованием начальника Зеравшанского военного округа генерал-майора Александра Абрамова. В состав экспедиции помимо военных входил целый ряд ученых, заведовал научной группой известный в то время русский востоковед Александр Кун. По следам этой экспедиции Макшеватскую пещеру посетили многие ученые разного профиля, а также простые обыватели.

В 1962 году профессор Ахрор Мухтаров в целях изучения истории мазаров приехал в Айнинский район, где расположена пещера Макшеват. Некий житель села Рарз по фамилии Кудратов подарил ему рукопись книги неизвестного автора начала XX века, которая называлась «Манокиби Ходжа Исхок» («Житие Ходжи Исхока»). В книге якобы говорилось, что в VIII веке Ходжа Исхок вместе со своими друзьями и последователями ехал из иранского города Хамадан в Самарканд. За ними гнались войска чрезвычайно жестокого арабского военачальника Хаджаджа. Однако Ходжа Исхок и его спутники чудом спаслись от преследователей и спустя некоторое время оказались возле труднодоступной пещеры, расположенной в Фанских горах.

Другая легенда гласит, что Ходжа Исхок был первым мусульманином в этой части Зеравшанской долины. Он пришел сюда в начале VIII века со своим отрядом из Аравии, чтобы принести в горные районы Зеравшана свет истинной веры. Однако по пути Ходжа Исхок столкнулся с вооруженным сопротивлением отряда ополченцев, руководителем которого был местный житель Назирак Мастчои (Матчинский). Спасаясь от врагов, Ходжа Исхок вместе с остатками своего отряда укрылся в самом недоступном месте пещеры. Когда Назирак поднялся в пещеру, чтобы узнать, не прячется ли там кто-нибудь из чужаков, он столкнулся с Ходжа Исхоком. Они схватились в рукопашной, в результате которой Ходжи Исхок сбросил Назирака с горы. Враг пролетел вниз по ущелью несколько километров и, ударившись о скалу, оставил на ней отпечаток. Сам же Ходжа Исхок, раненый и обессиленный, произнес последние слова, повернулся лицом в сторону Каабы и умер в сидячем положении со скрещенными ногами.

Мумифицированные останки Ходжи Исхока. Фото Фархода Рахмата

Не отдавать ни живым, ни мертвым

Доктор исторических наук Хамза Камол говорит, что в письменных источниках нет упоминаний о мусульманском полководце по имени Ходжа Исхок, которого преследовал Хаджадж и который впоследствии погиб мученической смертью. По его мнению, наиболее вероятной является версия, отождествляющая Ходжу Исхока с Ходжой Исхоком Хатлони (Исхок ал-Хутталани) – тогдашним главой суфийского ордена Кубравия. Хатлони был руководителем восстания против власти четвертого сына амира Тимура, правителя государства Тимуридов Шохруха, который управлял Хорасаном с 1397 года. После смерти отца в 1405 году Шохрух стал самостоятельным правителем страны и правил 43 года. Целью восстания было создание в регионе суфийского государства. К тому времени у Ходжи Исхока были как минимум два выдающихся ученика: сейид Мухаммад Нурбахш и сейид Абдуллах Барзишабади Машхади.

– Ходжа Исхок в Мухаммаде Нурбахше увидел качества, которые могли стать хорошей опорой для реализации его мечты – создания суфийского государства. Чтобы мобилизовать суфиев и народные массы, а также обрушить государство Тимуридов, Ходжа Исхок разрешил Нурбахшу объявить себя Мессией Махди (последним преемником пророка Мухаммада. – Прим. «Ферганы») . Нурбахш был уверен, что его сторонники еще не готовы к борьбе против сил Шохруха. Однако Ходжа Исхок, поддавшись эмоциям, поспешил начать борьбу. В результате мятеж сторонников Нурбахша, состоявшийся в 1422-23 годах, был подавлен в самом начале. Большая группа суфиев покинула мятежников и присоединилась к Абдуллаху Машхади – сопернику Мухаммада Нурбахша. Весть о том, что Ходжа Исхок объявил одного из сейидов Мессией, дошла до Шохруха. Правитель выслал против мятежных суфиев войско. Произошло сражение, в котором погибли два сына Ходжи Исхока и восемьдесят суфиев, а сам Мухаммад Нурбахш был схвачен и заключен в тюрьму. После поражения мятежа Ходже Исхоку был оглашен смертный приговор, – рассказывает Хамза Камол.

Ученый, однако, уточняет, что, согласно некоторым источникам, Ходжа Исхок погиб или был тяжело ранен уже во время мятежа. Точное место гибели и погребения Ходжи Исхока в источниках не указывается.

Озеро Искандеркуль в Фанских горах. Фото ИА «Фергана»

– Можно предположить, что Ходжа Исхок был тяжело ранен в горах Хатлона – в сражении, которое произошло между повстанцами Нурбахша и войском Шохруха, – продолжает Камол. – Совершенно очевидно, что преданные последователи Ходжи Исхока не стали бы отдавать его воинам Шохруха не только живым, но и мертвым. Вероятно, ученики, опасаясь преследований, а также унижений наставника, тайно вывезли его в это место – возможно, уже тяжелораненого. Пещера была тихим и уединенным местом, удобным для того, чтобы прятать наставника и ухаживать за ним. Не исключено, что Ходжа Исхок именно в этой пещере и скончался. Со временем ситуация менялась: Шохрух умер, а власти постепенно стали забывать о восстании сторонников Нурбахша. Вероятно, после этого оставшиеся в живых ученики раскрыли тайну смерти Ходжи Исхока и превратили его мазар-мавзолей в место поклонения, каким оно остается и до сего дня.

Всевышний не любит показухи

Ходжа Камол отмечает, что на правом плече мумии человека, находящейся в пещере Макшеват, имеется отверстие – скорее всего, от стрелы. Это также подтверждает версию, что здешний Ходжа Исхок – тот самый Ходжа Исхок Хатлони, который поднял вооруженный мятеж против Шохруха. По мнению ряда исследователей жизни Ходжи Исхока, в том числе Хамзы Камола и другого ученого, Киёмиддина Саттори, мятежный суфий был зятем Мир Сайида Али Хамадони, персидского поэта, теолога и философа – члена суфийского ордена Кубравия.

Мумифицированные останки Ходжи Исхока. Фото Фархода Рахмата

Бывший председатель джамоата (сельской управы) Зеравшан Айнинского района, главный редактор районной газеты «Мехнат» Мухаммадносир Насрулло рассказывает, что еще при советской власти представители разных религий и конфессий приезжали со всех концов СССР в село Махшевад (Макшеват), чтобы посетить мазар Ходжи Исхока – человека, отдавшего свою жизнь за укрепление ордена Кубравия и распространение суфийского учения. Тем не менее, число посетителей мазара остается ограниченным – в первую очередь, в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры и труднодоступностью самого места.

Некоторые местные жители по собственной инициативе пытались выстроить здесь инфраструктуру и сделать мазар более доступным. Одним из таких энтузиастов оказался бывший сотрудник республиканского ГАИ Джамолиддин Каримов. Когда он был еще ребенком, его отец погиб здесь, когда в район через реку перегоняли новый трактор. Став взрослым, Джамолиддин решил в память об отце обустроить мазар Ходжи Исхока. Еще в 1997-1998-х годах он приехал сюда и за свой счет построил гостиницу, а также тахоратхону – место для омовений.

– Я был в гостях у Джамолиддина в Душанбе летом 1999 года, – рассказывает Мухаммадносир Насрулло. – Он тогда активно готовился к обустройству этого места: закупал строительные материалы, бытовые товары повседневного спроса и тому подобное. Тогда же он мне сказал, что через два дня намерен прибыть к мазару Ходжи Исхока. После возвращения в район я сообщил об этом одному из наших влиятельных религиозных деятелей - Эшони Камару. Он просил передать Джамолиддину, чтобы тот воздержался от задуманной поездки – по его словам, Всевышний не любит показухи. Однако Джамолиддин своих намерений не изменил. Спустя два дня вертолет, на котором он летел, ударился о гору и потерпел крушение. В катастрофе, кроме самого Джамолиддина, погиб и пилот Игорь. После того случая вопрос о создании инфраструктуры вокруг мазара всерьез уже не поднимался.

Мухаммадносир Насрулло. Фото « ИА "Фергана"

– Как вы сами добирались до пещеры, где находятся останки Ходжи Исхока, и с чем вы встретились по дороге? – спрашиваю я Мухаммадносира.

– Перед тем, как посетить мазар и увидеть тело Ходжи Исхока Вали, я поговорил с пожилыми жителями села Махшевад. Они сказали, что далеко не каждому, пожелавшему совершить паломничество, удается увидеть Ходжу Исхока. Для этого, прежде всего, нужна духовная поддержка самого суфия. На пути к пещере, в скале есть отпечаток тела Назирака (того самого, которого, по легенде, сбросил с горы святой. – Прим. «Ферганы») . И как паломники, совершая хадж в Мекку, побивают камнями шайтана, так и местные паломники побивают камнями отпечаток Назирака. Выше Махшевада расположен холм, где из-под камней течет родник. Согласно преданию, источник возник по воле Всевышнего – потому что Ходжа Исхок испытал тут сильную жажду. Под скалой есть равнина, где люди устраивают себе ночлег. Ближе к горам есть местечко «Чорукпарто» (в переводе с таджикского — «снятие обуви». – Прим. «Ферганы») . Здесь все снимают обувь и ходят босиком. Вблизи пещеры есть также место для молитвы. Отсюда до пещеры остается примерно 250 метров опасной дороги. Когда странник преодолевает эту дорогу, его встречает ровное место. Здесь гора как бы разделяется на две части. Как раз между ними у входа в пещеру сидит Ходжа Исхок. Сверху, с горы, по капелькам стекает вода, теряющаяся между камней. С одной стороны здесь всегда дует холодный ветер…

Мухаммадносир Насрулло полагает, что именно уникальный микроклимат позволяет так долго сохраняться останкам Ходжи Исхока.

Путь к Макшеватской пещере пролегает через труднодоступные скалистые горы. Фото Фархода Рахмата

Четыре года назад журналист Фарход Рахмат снял фильм о пещере Макшеват и о мазаре Ходжи Исхока. Он признается, что, когда он увидел тело святого, его охватило необычное волнение. Возвращаясь назад, Рахмат прочитал в поминание о Ходже Исхоке дуа (молитва, прямо обращенная к Всевышнему и, в отличие от намаза, произносимая в свободной форме и на любом языке. – Прим. «Ферганы») .

– Мне бы очень хотелось, чтобы Министерство культуры Республики Таджикистан внесло мазар Ходжи Исхока в список особо охраняемых памятников истории, а также предприняло конкретные шаги по его изучению и реконструкции. Я думаю, что в этом случае число внутренних и иностранных паломников и туристов возрастет в разы, так как феномен Ходжи Исхока будет интересен очень многим, – заключил Мухаммадносир Насрулло.

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