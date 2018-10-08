Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) выиграла серебряные медали на чемпионате Азии-2018, который завершился 7 октября в Малайзии.

В финальном матче таджикские юноши уступили сборной Японии, которая стала трехкратным чемпионом Азии. Помимо «серебра» сборная Таджикистана получила путевку на чемпионат мира, который в октябре следующего года пройдет в Перу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Финальная встреча, которая прошла на Национальном стадионе Букит Джалил в Куала-Лумпуре, завершилась минимальной победой сборной Японии – 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте провел Джун Нишикава. Сборная Таджикистана создала несколько опасных моментов у ворот соперника, однако гол так и не забила.

Для юношеской сборной Таджикистана серебро чемпионата Азии-2018 в Малайзии является самым лучшим достижением команды в ее истории – до этого она лишь дважды участвовала на азиатских первенствах (2006 и 2010 годах), но лишь однажды 12 лет назад в 2006 году в Сингапуре смогла занять призовое, третье место.

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