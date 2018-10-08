Начальник отделения уголовного розыска международного аэропорта Душанбе 6 октября на рабочем месте из служебного оружия - пистолета Макарова стрелял в своего подчиненного, сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали.

Стрелявший Рустам Саадиев 1984 года рождения и пострадавший Ниёзмахмад Алиев 1988 года рождения во время инцидента были в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший милиционер с огнестрельными ранениями в живот и ногу доставлен в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Начальник угрозыска аэропорта задержан, МВД проводит внутреннее расследование инцидента, также расследованием занимается и транспортная прокуратура.

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