Об укреплении уровня благосостояния более миллиона человек, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях.

Основой обеспечения устойчивого сбалансированного развития любой страны, является развитие её регионов. В экономике Таджикистана в последние 25 лет произошли глубокие изменения в системе финансирования регионов, структуре валового регионального продукта. Относительная самостоятельность в принятии решений на региональном уровне значительно повысила роль административных органов управления в эффективном использовании потенциала регионов.

В течение трёх последних лет реализуется Национальная стратегия развития в период до 2030 года, приоритетные меры начального её этапа включены в Программу среднесрочного развития республики на 2016-2020 годы, и общие показатели экономического развития успешно выполняются.

В соответствии с данными стратегическими документами развитие регионов страны, является самым важным уровнем осуществления экономических реформ, и рассматривается как конечная точка приложения всех усилий правительства в приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней энергетической и продовольственной безопасности, развитие коммуникационных возможностей страны и расширение продуктивной занятости.

В реализации этих задач большая роль отводится совместным, скоординированным действиям органов госуправления на всех уровнях, самого населения и партнёров по развитию.

В этой связи необходимо отметить вклад Программы Развития ООН (ПРООН) в Таджикистане, которая уже на протяжении длительного времени работает совместно с правительством и местными органами власти по реализации задач повышения уровня благосостояния населения, сельских отдалённых регионов.

О программе

Программа Развития Сообществ (ПРС) в рамках ПРООН, является многолетней инициативой, направленной на поддержку стратегии развития республики в рамках Рамочной программы ООН. ПРС направлена, на поддержку экономического развития на местах, улучшения местного управления и доступа к услугам и базовой инфраструктуры на местном уровне. Стратегия программы заключается в поддержке правительства для поощрения более широкого участия сообществ, в процессе планирования местного социально‐экономического развития, а также в управлении и реализации приоритетов развития на местах.

Проект «Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских приграничных территориях» фаза II (LITACA II) осуществляется в рамках Программы Развития Сообществ ПРООН. Проект LITACA II является трехлетней инициативой, финансируемой правительством Японии через Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA) и осуществляется ПРООН в Таджикистане в сотрудничестве с ПРООН в Афганистане. Проект является логическим продолжением успехов и уроков Проекта по улучшению благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях (LITACA).

Достижения

В рамках первой фазы проекта, были достигнуты значительные результаты, включая строительство и восстановление 86 объектов социально-экономической инфраструктуры на селе (водоснабжение, санитария, ирригация, здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, уменьшение риска стихийных бедствий, переработка сельскохозяйственной продукции, складские и торговые объекты), которые принесли прямую пользу 249 000 человек (49% из которых составляют женщины).

220 сотрудников местных органов власти (включая 29 женщин) в Таджикистане и 147 (включая 33 женщины) в Афганистане прошли обучение в области планирования местного развития, а также узнали, как использовать информационные технологии для улучшения административных процессов.

Были предоставлены небольшие гранты 14 местным организациям по продвижению бизнеса, организациям гражданского общества и ассоциациям дехканских хозяйств (АДХ), которые позволили расширить их возможности, повысить благосостояние, развить навыки и компетенции в области ведения бизнеса и сельского хозяйства почти 2 700 сельским жителям (1466 из которых женщины).

185 предпринимателей (включая 55 женщин) прошли обучение по бизнес - планированию и развитию (целью проекта для Таджикистана было 150 человек) и в Афганистане, 176 женщин извлекли пользу от реализации проектов по расширению экономических прав женщин (рукоделие, животноводство и обработка молочной продукции, пчеловодство и пошив одежды).

500 безработных человек (включая 232 женщины) прошли профессиональное обучение для приобретения навыков по востребованным на рынке труда профессиям - портные, садоводы, электрики, электросварщики, автомеханики, бухгалтеры, сантехники и другие.

Инициатива «Одно село – Один продукт» (ОСОП) была впервые протестирована в Таджикистане и Афганистане, чтобы дать возможность сельским общинам в этих странах выращивать, обрабатывать и продавать местные продукты, а также изделия ручной работы.

Есть проблемы, и есть решения

Проект LITACA II направлен на улучшение доступа приграничных сообществ к сельской инфраструктуре и общественным услугам, расширения возможностей трудоустройства для мужчин и женщин, и улучшения доступа к приграничной торговле и т.д.

Недавно местные ученые и специалисты, при поддержке специалистов ПРС ПРООН провели комплексное полевое исследование воздействия деятельности Проекта LITACA II в 8 приграничных районах Хатлона (Шаартуз, Джайхун, Кубодиён, Пяндж, Дусти, Фархор, Хамадони и Шамсиддин Шохин). Исследование проводилось посредством мониторинга соответствующих индикаторов по доходам, расходам, потреблению, бедности и занятости (уровня оплачиваемой и не оплачиваемой работы) во всех целевых сообществах (на уровне районов и джамоатов).

В качестве одних из самых важных потребностей для развития всех без исключения пилотных районов Проекта выделяется устранение недостатков в системе планирования развития, недостаточное изучение проблем и возможностей для развития экономики районов.

Сельское хозяйство, безусловно, является одним из самых важных секторов экономики Хатлонской области и пилотных районов Проекта, в котором занято около 80% трудоспособного населения, и которое, по экспертным оценкам, дает почти половину ВРП области.

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

- необходимы существенные инвестиции в восстановление и развитие физической и социальной инфраструктуры в районах.

- перспективными направлениями действий в сфере развития профессионального образования является укрепление материально-технической и преподавательской базы профессионального обучения, ориентация на потребности реального сектора экономики, кадровое обеспечение ведущих отраслей производства

- одной из самых актуальных проблем является серьёзный недостаток рабочих мест и отсутствие перспектив для личного развития. Для её решения предлагается в рамках Проекта LITACA II разработать и реализовать в пилотных регионах «модельные» проекты по созданию малых (семейных) предприятий, оказать содействие обучению основам ведения бизнеса и самозанятости, а также развитию предпринимательства, например, создание бизнес - инкубаторов и т.п.

- туризм может стать одним из основных источников создания новых рабочих мест в районах проекта через развитие сектора услуг.

- необходимо техническое содействие в децентрализации энергоснабжения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с малочисленным населением, в том числе и за счет альтернативных источников энергии (солнечных батарей, ветряков и т.п.).

- необходимы серьезные меры по улучшению дорог, что послужило бы положительным фактором развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики.

- нужна программа по улучшению доступа к водоснабжению и санитарии в каждом районе.

Не менее 130 тысяч человек напрямую получат пользу в следующие три года в рамках реализации проекта LITACA II, кроме того, будет улучшено благосостояние более миллиона человек в целевых приграничных сообществах.