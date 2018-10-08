В Душанбе сегодня, 8 октября, начался государственный визит президента Индии Шри Рам Натха Ковинда, который приехал в Таджикистан накануне.

Встреча глав Индии и Таджикистана проходит в «Касри миллат» с участием Национальной гвардии и оркестра, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе предстоящей встречи Эмомали Рахмона и Рам Натха Ковинда будут затронуты вопросы укрепления правовых основ сотрудничества между Таджикистаном и Индией.

Напомним, 14-м по счету главой Республики Индия 20 июля 2017 года был избран кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд.

Ковинд — второй представитель касты неприкасаемых (они составляют примерно 20% населения Индии), возглавивший страну после Кочерила Рамана Нараянана, занимавшего эту должность с 1997 по 2002 годы.

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