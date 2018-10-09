Таджикистан нуждается в полмиллиона долларов для завершения исследований месторождения Курговад. Расположенное в Дарвазском районе месторождение располагает большими запасами глинозема, который является основным компонентом для производства алюминия.

Проект исследований по получению глинозема из минералов месторождения Курговад (Западный Памир) для производства алюминия размешен в разделе инвестиционных предложений на Геопортале Таджикистана.

Отмечается, что проект нацелен на «решение актуальных экономико-социальных и научно-технических задач развития Таджикистана, освоение производства конкурентоспособной отечественной продукции, заменяющей импортную аналогичную продукцию, для производства алюминия и обеспечения произведенной самостоятельности ГУП «Таджикская алюминиевая компания».

В кратком описании проекта говорится о производстве первичного алюминия Таджикской алюминиевой компанией и использовании получаемых побочных продуктов в процессе обогащения глинозема в других отраслях промышленности страны.

Необходимые инвестиции для реализации проекта указываются в размере около 4,6 млн. сомони (почти $500 тыс.). Средства запрашиваются в качестве льготного кредита.

Запасы на 700 млн. тонн алюминия

Ранее таджикские геологи заявили, что нашли способ получения глинозема из месторождения Курговад. Однако на дальнейшее геологическое исследование месторождения не хватило финансовых средств.

В Главном управлении геологии сообщили, что получили из мусковитовых руд месторождения Курговад оксид алюминия. Прогнозируемые ресурсы глинозема составляют свыше 1,5 млрд. тонн.

В Главгеологии выразили надежду на стабилизацию финансового состояния Таджикской алюминиевой компании и появления денег для исследования месторождения.

До этого сообщалось, что таджикскими геологами разработана технологическая схема получения исходного сырья для производства алюминия из руд месторождения Курговад.

Отметим, что для производства 1000 кг первичного алюминия требуется 1920 кг глинозема.

Данный вид алюминиевого сырья в настоящее время поставляется для ТАЛКО, в основном, из Азербайджана.

Выпуск алюминия сократился

Проектная мощность построенного в Таджикистане еще при Советском Союзе (в конце 70-х годов) алюминиевого завода составляет 517 тыс. тонн в год. Однако завод за последние 10 лет по различным причинам производит значительно меньше: выпуск первичного алюминия сократился с 420 тыс. тонн в 2007 году до 103 тыс. тонн по итогам 2017 года.

Снижение объема выпуска алюминия в соответствующих ведомствах объясняют устаревшей технологией завода, а также низкой стоимостью продукции на мировых рынках.

В настоящее время на заводе идет процесс установки современного оборудования. Эти работы планируется завершить к концу нынешнего года, после чего обещают значительный рост объема выпускаемого металла.

Согласно прогнозам Минэкономразвития и торговли, в 2019 году производство первичного алюминия вырастит до 245 тыс. тонн.