Правовое поле готово, уже есть кредитное учреждение, которое хочет трансформироваться в исламский банк. Дело за «малым» – добиться доверия людей.

Закон «Об исламском банкинге» в республике был принят в 2014 году. После этого Нацбанк Таджикистана на основе опыта Казахстана, Кыргызстана, Малайзии и Индонезии разработал нормативно-правовые акты для регламентирования и надзора за деятельностью исламских кредитных организаций.

В регуляторе говорят, что вся необходимая нормативно-правовая база для осуществления деятельности исламских кредитных организаций в стране есть. И «на основании положений законодательства мы готовы рассмотреть заявки на получение соответствующей лицензии», - заключили в НБТ.

Несостоявшийся «банкинг»

Разговоры о создании в Таджикистане первого исламского банка ходят уже много лет. В качестве такого финансового учреждения специалисты видели приобретенный «Таджиксодиротбанком» пару лет назад «Банк развития Таджикистана».

Трансформация этой кредитной организации в полноценный исламский банк планировалась при помощи Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), с которой были подписаны соответствующие договоренности.

Данная корпорация, входящая в Группу Исламского банка развития, направила даже в «Банк развития Таджикистана» своих консультантов, которые совместно с сотрудниками таджикского банка занимались подготовкой необходимых нормативных документов.

Однако в начале 2016 года «Таджиксодиротбанк» наряду с некоторыми другими таджикскими банками столкнулся с острой нехваткой финансовых ресурсов. НБТ для предотвращения банкротства назначило в этом системном банке временную администрацию. Позже правительство страны предоставило банку финансовую помощь в размере 2 млрд. 250 млн. сомони, чтобы спасти его от неминуемого краха.

Таким образом, о намерениях сделать из Банка развития исламский банк руководству пришлось забыть.

Новый претендент

В октябре прошлого года о своих притязаниях стать первым исламских банком страны заявил «Сохибкорбанк», который является одним из 17 коммерческих банков Таджикистана.

«У ОАО Сохибкорбанк есть все возможности после полной трансформации стать лидером исламского финансирования в Таджикистане, окном для привлечения инвестиций в экономику и в банковский сектор страны из исламского мира», - говорилось в объявлении банка после встречи с представителями той же Исламской корпорации по развитию частного сектора.

Проектная команда по преобразованию «Сохибкорбанка» в исламский банк приступила к своей работе в марте этого года. Фото Asia-Plus

Проектная команда по преобразованию «Сохибкорбанка» в исламский банк приступила к своей работе в марте этого года. Трансформация осуществляется при технической и консультативной поддержке Исламской Корпорации.

Разработан план, согласно которому пересматриваются стратегия, структура, бизнес-процессы, продукты и услуги, предоставляемые новым исламским банком.

Летом этого года банк объявил о вакансиях в Комитет по исламским финансовым услугам, в отделе внутреннего аудита по Шариату, отделе комплаенс (согласие, - ред.) по Шариату и прочее.

Источник в банке отметил, что вся необходимая законодательная база в стране уже существует, нужно будет только завершить реализацию проекта и обратиться в НБТ за лицензией.

Когда конкретно это может случиться, в «Сохибкорбанке» пока не готовы сказать.

«Сохибкорбанк» был зарегистрирован, как многоотраслевой банк в 1999 году на основании решения правления НБТ. Этот банк был создан на базе бывшего «Тоджикбанкбизнес». В настоящее время «Сохибкорбанк» имеет 5 филиалов и 42 центров банковского обслуживания в различных городах и районах страны.

Специфика

В размещенной на сайте «Сохибкорбанка» информации о специфике исламского банкинга говорится, что по исламским экономическим принципам банк не отстраняется от бизнеса своего клиента, а финансирование считается, как инвестиция в этом бизнесе, прибыль от которого распределяется между инвестором, то есть банком, и партнером, то есть клиентом.

Отмечается, что в исламе ростовщическая деятельность, предполагающая получение процентного дохода, недопустима. Поэтому о кредитах, как в традиционных банках, речи не может идти.

В информации подчеркивается, что исламский банк не предоставляет средства для таких видов бизнеса, как производство и торговля алкоголем, табаком, или на спекулятивные операции, азартные игры и тому подобное.



«По сути своей исламский банкинг - это не классическое финансирование, а своего рода партнерство и инвестирование. Если клиент хочет открыть или развивать собственное дело, то он должен предоставить в банк бизнес-план. По исламской модели банкинга существуют различные продукты для разных видов деятельности, например, для фермера существует один продукт, а для строителя другой. Далее банк изучает бизнес-план и в целом направление деятельности, и если все условия подходят, то предлагает соответствующий продукт со своими особенностями. Например, банк может получить долю от прибыли бизнеса, или же стать участником проекта или акционером компании», - поясняют в «Сохибкорбанке».

Банк также рассматривает предоставление средств для приобретения клиентами потребительских товаров. Прибыль банк при осуществлении такого вида финансирования станет получать за счет платы, которая будет взиматься за оказанную услугу. Но эта плата, как объяснили «АП» в «Сохибкорбанке», будет намного ниже существующих у нас в стране процентных ставок на кредиты.

О том, потребуется ли клиентам для привлечения средств банка иметь залоговое имущество, в банке не сообщили, отметив, что остальные подробности мы сможем узнать в ближайшем будущем.

В «Сохибкорбанке» отмечают «высокий уровень популярности исламского банкинга» в республике среди предпринимателей, а также обычных людей. «Это подтверждается результатами проведённого сотрудниками ОАО «Сохибкорбанка» маркетингового исследования. 70% опрошенных респондентов осведомлены об исламском банкинге, его принципах работы и системы исламских экономических ценностей», - утверждается в информации.

Что за занавесом?

- У нас огромный спрос на дешевые и длинные деньги, и хотя исламский банкинг вовсе не панацея, тем не менее, проект есть и идет серьезная работа, как со стороны наших банкиров, так и со стороны иностранцев, - считает экономический обозреватель. – Тут у каждой стороны свои интересы. Для «Сохибкорбанка» это проект по привлечению ликвидности (при оптимистичном прогнозе речь о $50-100 млн.) и окно возможностей для проектного финансирования. А для иностранцев это вопрос вхождения на рынок минимальной ценой, - считает он.

Экономист Нур Сафаров считает, что таджикские банки, внедряющие исламский банкинг, хотят скрыть высокие банковские проценты внутри стоимости предоставляемых продуктов.

- Процентная ставка по кредиту уже заложена в товар и, таким образом, клиент не видит ценообразования продукта, который предлагается купить, допустим, в магазине электроники. То же самое с продажей автомобиля. Зайдите на сайт, где продают автомобили в Таджикистане, там есть такое условие от финансовой организации – заявка на покупку товара в кредит подается в банк. Не звоните продавцу. Для начала нужно получить одобрение банка.

После банк одобряет заявку, финансирует покупку товара, выплачивая оставшуюся (30% выплачивает покупатель) стоимость товара продавцу. О чем это говорит? О том, что банк заранее договорился с продавцом автомобиля по цене, в которой уже заложен процент или можете называть её прибылью банка, - пояснил экономист.

Таким образом, продолжил он, какой бы ни был финансовый институт, исламский или неисламский, в первую очередь для компании стоит вопрос минимизации рисков и получения прибыли.

- От этого уже никуда не денешься. Ислам не отвергает капитализм и частную собственность, а наоборот приветствует, правда, учитывая настроения, предпочтения и ожидания своих клиентов, - сказал Сафаров.

По его мнению, на данный момент еще несколько банковских структур пытаются вести переговоры с исламскими банковскими структурами.

- Однако, думаю, что в нашей стране доверие к банковской системе и так оставляет желать лучшего. Поэтому какие-бы модели не придумывали наши банкиры, вряд ли у них получится поднять доверие к системе в ближайшей перспективе, - уверен экономист.

Эксперт в области финансов Илхом Махмакамбоев считает, что исламский банкинг прижился в других странах и наша республика не является исключением.

- Нужно просто популяризировать исламский банкинг, используя при этом все средства коммуникаций. Надо довести до клиентов, так как мало кто у нас знает саму суть исламского банкинга. Вот тогда мы получим эффект, - рекомендует он.

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