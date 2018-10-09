В рамках государственного визита президента Индии Шри Рам Натха Ковинда в Таджикистан подписано 10 новых документов о сотрудничестве. В частности, главы государств подписали Меморандумы о сотрудничестве между правительствами двух стран в сферах управления природными стихиями, использования космических технологий в мирных целях.

Меморандумы о сотрудничестве подписан между молодежными ведомствами Таджикистан и Индии, между министерствами энергетики в сфере возобновляемой энергии, между сельскохозяйственными учреждениями, между ЦСИ Таджикистана и Международным фондом Вивекананда Индии.

Меморандум о сотрудничестве в сфере изучения унанской медицины подписали Госмедуниверситет Таджикистана и Центральный исследовательский Совет департамента аюрведы Министерства здравоохранения Индии.

Также подписаны Программа сотрудничества между МИД на 2018-2021 годы, Программа культурного обмена между министерствами культуры на 2019-2023 годы.

Эмомали Рахмон и Шри Рам Натх Ковинд выразили удовлетворение нынешним состоянием взаимоотношений Таджикистана и Индии.

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Было отмечено, что отношения между двумя странами строятся на основе 60 нормативно-правовых актов, включающих торгово-экономическое, кульутрно-гуманитарное, военно-техническое сотрудничество.

Обе стороны заявили, что необходимо наращивать взаимоотношения во всех направлениях, в том числе в рамках Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главы государств также говорили о привлечении индийских инвестиций в экономику Таджикистана и создании совместных промышленных предприятий, об участии индийской стороны в энергетических проектах.

“Мы готовы наладить сотрудничество с Индией в сфере горной промышленности, в частности, в разработке металлов и минералов, в том числе серебра, сурьмы, меди, драгкамней. В Таджикистане более 200 минеральных источников и 18 лечебных озер, а также более 3,5 тыс. видов целебных растений, что позволяет нам наладить сотрудничество с Индией в сфере здравоохранения и оздоровительного туризма, создании диагностических и клинических центров, фармацевтических предприятий", - сказал Эмомали Рахмон.

В рамках встречи также были обсуждены темы безопасности, ситуация в Афганистане и другие вопросы, представляющие взаимных интерес.

После подписания Эмомали Рахмон и Шри Рам Натх Ковинд сделали заявление для прессы.

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