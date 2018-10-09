Индия предоставит Таджикистану $20 миллионов безвозмездной помощи на проекты по развитию, определенные двумя сторонами.

Об этом президент Индии Шри Рам Натх Ковинд сказал по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоялась в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент Таджикистана выразил благодарность Натху Ковинду за эту помощь. Президенты также высказались за наращивание двустороннего товарооборота, вложения инвестиций и развитие экономической деятельности с учетом потенциала двух стран.

В этой связи были определены как важные - развитие необходимых транспортных механизмов, в частности, речь шла о международном коридоре Север-Юг, который уменьшит время и перевозку грузов между Индией и странами Центральной Азии и СНГ.

Глава Таджикистана, в свою очередь, призвал индийских предпринимателей вкладываться в сферы промышленности и сельского хозяйства, производственных технологий, электронного оборудования, фармацевтики и биотехнологий и др. Также он предложил рассмотреть возможности инвестирования в СЭС.

Рам Натх Ковинд пригласил Эмомали Рахмона посетить Индию с ответным визитом.

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