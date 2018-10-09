В узбекском сегменте соцсетей выложили фото со снегом, выпавшим в минувшую ночь в Зааминском районе Джизакской области.

Как видно из фото очевидцев, толщина снежного покрова составляет около 10 см. Ранее синоптики прогнозировали 9-10 октября снег и понижение температуры ночью до 0 градусов в горных районах Узбекистана.

Зааминский район расположен в горной местности Джизакской области Узбекистана на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

Фото из соцсетей 1 /2

Между тем, в период с 7 по 10 октября в Таджикистане тоже ожидается резко неустойчивая погода. Пройдут дожди (выше 2000 м с переходом в снег), 8-9 октября - местами сильные. Ожидается понижение дневной температуры в долинах на 10-150С, в горных районах на 8-100С.

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