Двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF) Муин Гафуров по прозвищу "Таджик" провел очередной бой на международном турнире под эгидой бойцовской организации One Championship. Он одержал победу, отправив своего соперника в нокаут в первом раунде.

В то время, когда весь мир находился в ожидании боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, в Бангкоке (Таиланд) 6 октября прошел один из главных турниров боевых искусств в Азии - One Championship.

Турнир собрал именитых бойцов не только Азии, но и других стран мира.

Среди них был и Муин Гафуров, молодой, но уже успевший добиться серьезных успехов в боевых искусствах таджикский боец.

В соперники Муину достался опытный бразилец Леандро Исса, имеющий в послужном списке немало побед на мировых первенствах по смешанным боям.

Поединок начался без разведки, бойцы обменялись ударами, но тут же бразилец перевел бой в партер, где имел превосходство. Исса был близок к тому, чтобы завершить схватку удушающим приемом, но Муин сумел выйти из опасного положения и продолжить бой на стойке. Поймав удобный момент, он сначала отвлек бразильца левым ударом, а затем правой рукой попал точно в челюсть Леандро и отправил его нокаут.

Быстрая и безоговорочная победа.

Муин Гафуров – двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (WKA), мастер спорта международного класса по боевому самбо.

В 2016 году Муин Гафуров подписал контракт с известной азиатской организацией ONE Fighting Championship Team.

В последнее время Гафуров проводит сборы в Лас-Вегасе с целью пробиться на чемпионат лучших бойцов мира по смешанным боям, проводимый под эгидой всемирной организации UFC.

ONE Championship (ONE более известная как ONE Fighting Championship сокращенно ONE FC) — сингапурская организация проводящая бои по смешанным боевым искусствам.

Штаб-квартира компании расположена в Калланге, Сингапур.

ONE Championship является крупнейшей ММА организацией в Азии. Первое шоу, ONE Fighting Championship: Champion vs. Champion, состоялась 3 сентября 2011 года, первыми бойцами выступившими стали Фил Барони, Ёсиюки Ёсида, Грегор Грейси, и Эдуард Фолайанг.

4 августа 2014 генеральный директор Виктор Куй сообщил что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо приобрел pyfxbntkmyjt количество акций компании.

В конце мая 2014 года было объявлено что бывший боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Рич Франклин стал Вице-президентом компании.

В конце января 2015 года, было объявлено о сокращении названия до ONE Championship.

ONE Championship сочетает в себе ряд правил Pride: удары коленями разрешены как в стойке так и в партере. Также в One Championship разрешены удары локтями в голову.

В 2012 году ONE FC был номинирован на премию «продвижение года» по версии World MMA Awards наряду с UFC, Bellator, Invicta FC и Strikeforce.

В 2014 году один победил в номинации "Лучшая Стратегия для привлечения мужской аудитории' от Marketing Magazine.

