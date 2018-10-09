India will provide Tajikistan with $ 20 million in donations for development projects identified by the two parties.
Президент Индии почтил память Махатмы Ганди и Рабиндраната Тагора. Их бюсты установлены в Душанбе
Кто, как и где собирает автобусы для Душанбе?
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В ООН заявили о засухе к 2030 году: мир столкнется с нехваткой продуктов из-за глобального потепления
Таджикские шахматисты выиграли половину матчей на Всемирной олимпиаде в Грузии
Президент АФК поздравил Рустама Эмомали с выходом юношеской сборной Таджикистана на ЧМ-2019
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