Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф из-за глобального потепления. Такое мнение приводится в докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

IPCC опубликовала отчет, в котором обрисовала возможные последствия изменения климата, которые ожидают планету, если выбросы парниковых газав сохранятся на нынешнем уровне. В составлении доклада участвовали ученые из 40 стран, которые проанализировали более 6 тыс. научных работ по изменению климата, сообщает РБК.



В докладе утверждается, что к 2030 году температура на планете поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, что повысит риски возникновения глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия. Также из-за глобального потепления растает арктический морской лед и повысится уровень моря, что приведет к наводнениям, отмечает телеканал CNN.



Для того, чтобы не допустить повышения температуры, глобальные выбросы углекислого газа к 2030 году должны снизиться на 45% и достигнуть нуля к 2050 году, считают специалисты IPCC.



По оценкам авторов доклада, ущерб от изменений климата в глобальном масштабе может оцениваться в $54 трлн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце сентября заявлял об убытках в $320 млрд, которые страны понесли в 2017 году из-за стихийных бедствий. Он отмечал, что мировое сообщество не успевает реагировать на происходящие климатические изменения, что может повлечь за собой «необратимый ущерб».



В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Участники договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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