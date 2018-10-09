АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В полуфинале Кубка Бангабандув Бангладеш национальная сборная Таджикистана сыграет с командой Филиппин. Начало матча в 13:30 часов по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ОКТЯБРЯ

Международный день почты.

1963 - Открылся первый съезд хирургов Таджикистана.

2017 - Мэр города Рустам Эмомали подписал решение о ликвидации рынка «Шохмансур».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ

1942 года – Родился писатель Искандар Хамрокулов.

1947 -2009 года – Родился руководитель информационной службы ИА «Азия-Плюс» Бахром Маннонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах ночью в отдельных районах кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, в горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 1500 м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -3+2, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами дождь (ночью выше 3000 м небольшой снег). Ветер западный 3-8 м/с. Понижение температуры: по Западу ГБАО ночью от 6-11 тепла до 2-7 тепла, днем от 19-24 тепла до 13-18 тепла, по Востоку ГБАО ночью 2-7 мороза, днем от 6-11 тепла до 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах ночью в отдельных районах кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, в горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, 17-19 тепла.