Компания Facebook представила линейку умных экранов Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании. О презентации сообщается в твитере компании.

Устройство является первой попыткой Facebook выйти на рынок потребительской электроники после шлема Oculus, пишет Mashable.

Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности.

В остальном Portal имеет практически такой же функционал, как и у стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, заказать доставку еды.

Устройства выполнены в двух вариантах — Portal и Portal+. Заказать их пока можно только в США по цене 199 и 349 долларов.

Эти устройства должны были быть представлены на конференции Tech F8 в мае, но Facebook после скандала с Cambridge Analyticа в начале этого года, решил отложить презентацию гаджетов Portal.

В связи с уменьшением доверия общественности к Facebook после этого скандала, компания решила добавить на устройство аппаратную заглушку перед широкоугольной видеокамерой Portal.

Portal как сообщается, является результатом разработки Facebook Building 8, секретного центра исследований и разработок для аппаратных проектов. Устройство является частью планов Facebook по привлечению людей к видеочату на своей платформе.

Ранее Марк Цукерберг анонсировал новый шлем виртуальной реальности Oculus Quest во время конференции Oculus Connect 5. Новый продукт Facebook появится в продаже весной 2019 года. Стоимость гаджета составит $399.

Создатели называют автономность главной особенностью Oculus Quest: шлему для работы не нужно подключение к компьютеру или телефону. Новое утройство будет первой VR-системой с «шестью степенями свободы». Благодаря этому в VR-пространстве пользователь может двигаться и поворачивать голову в любую сторону. Управляется устройство с помощью двух контроллеров.

Экран гаджета будет иметь разрешение 1600×1440 пикселей. Память — 64 ГБ.

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