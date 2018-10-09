Парламентская делегация Таджикистана во главе с вице-спикером Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Акрамшо Фелалиевым принимает участие в 3-ем заседании председателей евразийских парламентов, которое проходит в Турции.

Заседание совета глав евразийских парламентов проходит под председательством спикера Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырыма, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента страны Мухаммадато Султонов.

В ходе заседания, которое продлится до 12 октября, таджикская парламентская делегация проведет ряд двухсторонних встреч.

Третье заседание председателей евразийских парламентов проходит в Анталье под эгидой Великого Национального Собрания Турции, предыдущие встречи прошли в России и Южной Корее.

На встрече 38 стран будут представлены на уровне председателей парламентов, их заместителей или депутатов.

Целью заседания, основная тема которого «Экономическое сотрудничество в Евразии, окружающая среда, устойчивое развитие», является решение обсуждение устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях и расширение международного сотрудничества в целях устранения возникающих в этом плане трудностей.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus