Сегодня, 9 октября, исполняется 26 лет со дня начала работы в Таджикистане Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". За эти годы Национальный филиал МТРК "Мир" оперативно и объективно освещает все важные события в стране и не только.

Мы решили узнать, что именно показывает миру "МИР" о Таджикистане.

По словам Илхома Махкамова, продюсера филиала "Мир" в Таджикистане, коллектив душанбинского офиса делает все, чтобы привлечь зрителя СНГ к Таджикистану, рассказывает о том, что происходит в Таджикистане и, самое главное, показывает, кто мы и что у нас есть.

"О том, что внутри - это наши проблемы. Это никому не интересно. Например, неинтересно, сколько у нас километров дорог не отремонтированы. Интереснее зрителям узнавать что-то новое о стране - о культуре, о традициях, о кухне", - говорит Илхом Махкамов.

По его словам, проблемы есть у всех, во всех сферах, во всем мире. Но этим должны заниматься местные СМИ, чтобы показывать недостатки компетентным органам, считает он.

Команда "Мир"

Основная цель команды МТРК "Мир" в Таджикистане – представлять страну, ее культуру и традиции.

Корреспондент "Мира" Зарина Абдуназарова и оператор Рустам Пулатов 1 /11

«Мы стараемся, чтобы с каждым днём росло число тех, кто узнает о Таджикистане. Не обязательно, чтобы они увидели сюжет и сразу захотели прилететь в Таджикистан. Пусть у них будет хотя бы какая-то информация о Таджикистане, как здесь встречают гостей, знают, какие здесь обычаи», - говорит Илхом Махкамов.

Продюсер отметил, что в рамках программы «Путеводитель» и «Пять причин», чтобы показать красоту нашей страны, корреспонденты телекомпании «МИР» побывали во всех уголках Таджикистана, сняли сюжеты об обычаях и традициях того или иного региона республики.

Один из последних репортажей мировцев - это передача «Пять причин поехать в Таджикистан», рассказывающая о Хороге.

"Мир" зарождался в Таджикистане

В Душанбе в апреле 1992 года состоялось первое рабочее совещание координационного совета Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Она была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией.

Соучредителями компании являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

МТРК "Мир" сегодня – это медиахолдинг, включающий телеканал «МИР», первый евразийский информационный канал «МИР 24», канал с премиальным контентом «МИР PREMIUM», радиостанцию «МИР», информационно-аналитический интернет-портал mir24.tv и систему спутниковой связи «МИР-Телепорт». Охват аудитории – 150 млн зрителей и слушателей в 20 странах – в государствах СНГ, в Германии, Чехии, Швейцарии, странах Балтии и других. В Российской Федерации, Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане телеканал "МИР" входит в национальный пакет цифровых каналов, обязательных для распространения на территории этих стран.

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