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В школах Казахстана планируют внедрить электронные учебники
Психбольница в Восе: 16 сомони на питание, старая мебель и телефон по разрешению
МВФ повысил прогнозы экономического роста в Таджикистане
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