Международный валютный фонд повысил прогнозы роста экономики Таджикистана до конца этого года и в 2019 году на 1 процентный пункт – до 5%.

В 2018 году аналитики Фонда прогнозируют рост ВВП Таджикистана на уровне 5%. Рост на таком же уровне прогнозируется в 2019 году. Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, опубликованном  8 октября на сайте МВФ.

14:36 3 сентября

Эксперты ЕАБР обещают таджикской экономике высокие темпы роста

В апрельском докладе Фонда экономике республики прогнозировался рост на уровне 4%, как в 2018, так и в 2019 году.

Наиболее высокий рост в 2018 году среди стран СНГ в октябрьском отчете МВФ прогнозируется Туркменистану – 6,2%.

Узбекистану, как и Таджикистану, предсказывает рост на уровне 5%, Казахстану – 3,7%, Кыргызстану – 2,8%, Армении – 6%,  Беларуси – 4%, Молдове – 3,8%, Украине – по 3,5%, России – 1,7%, Азербайджану – 1,3%.

Правительство страны в этом году ожидает экономический рост на уровне 7%.

Экономисты МВФ в прошлом году прогнозировали Таджикистану рост на уровне 4,5%, что на 2,5 процентных пунктов было ниже ожиданий правительства республики. По итогам 2017 года рост экономики составил 7,1%.

 

АБР прогнозировал еще выше

20:14 17 августа

АБР – 20 лет вместе с Таджикистаном (Лонгрид)

Ранее, в конце сентября, Азиатский банк развития ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана.

Ожидаемый рост экономики Таджикистана по прогнозам АБР остается неизменным - 6% в этом году и 6,5% в следующем году.

Сравнительно высокий рост ВВП Таджикистана (по сравнению с другими странами ЦА) специалисты АБР в обновленном Обзоре развития Азии объясняют оживлением экономики России, что способствует повышению объемов денежных переводов. Это, как следствие, приведет к росту объемов розничной торговли и услуг в Таджикистане.

Инфляция в республике прогнозируется на уровне 6,5% в 2018 году и 7% в 2019 году.

 

Прогнозы ЕАБР даже выше ожиданий правительства 

До этого, в начале сентября, Евразийский банк развития прогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года.

13:16 14 сентября

Глава ЕАБР таджикским банкам: Деньги нужно давать надежным лицам, а не чьим-то племянникам

Аналитики ЕАБР считают, что основным ключевым двигателем роста экономики Таджикистана остаются инвестиции.

«Реализация инфраструктурных проектов задает инвестиционный импульс экономике, тем самым сохраняя стабильно высокие темпы роста ВВП», - говорилось в ежеквартальном макроэкономическом обзоре «Страны ЕАБР: курс на устойчивое развитие».

Также, по мнению экономистов банка, таджикской экономике посредством внешней торговли и денежных переводов окажут поддержку «сохранение роста в странах - торговых партнерах» и «улучшение  ценовой конъюнктуры на мировых рынках хлопка и алюминия».

Экономисты ЕАБР по итогам нынешнего года прогнозируют Таджикистану экономический рост на уровне 7,1%. Это на 0,1% процентных пунктов выше ожиданий правительства страны.

 

Впереди всех

Рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,1%, что являлось одним из самых высоких показателей в мировом масштабе.

10:30 13 июня

Таджикистан вошел в число 9 стран мира с самым высоким ростом экономики

По данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

Наиболее высокий рост ВВП в прошлом году зафиксирован в двух африканских странах: Эфиопия – 10,3% и Гвинея - 8,2%.

В десятку стран мира с самым заметным ростом экономики также попали Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%), Таджикистан (7,1) и Джибути (7,0%).

Рост ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%, Узбекистана – 5,3%, Кыргызстана – 4,4%, Казахстана – 4,0%, а России – 1,5%.

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