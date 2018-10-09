В Кахастане будут предприняты меры для повышения качества школьного, дошкольного и высшего образования. Одна из них - закон «О статусе педагога», который сейчас находится в разработке.

В текущем году данный закон будет разработан и пройдет общественные обсуждения, утверждение закона запланировано на 2019 год. об этом сообщил на заседании правительства РК 9 октября министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, сообщает CA-NEWS (KZ).

В законе будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращению учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и другие меры.

Говоря о задачах в среднем образовании, Сагадиев сообщил, что в целях решения вопросов с аварийными школами и трехсменной системой обучения на сегодняшний день по стране идет строительство 60 школ. На строительство 11 из них предусмотрены средства из республиканского бюджета. Остальные трехсменные школы должны быть построены за счет средств местных бюджетов.



Для увеличения количества психологов в школах, а также повышения уровня их профессионализма Минобразования провело работу по программе «Счастливая семья» с приглашением зарубежных специалистов. Работа будет продолжена, ведомство подготовит единую программу.

Помимо этого внедряется национальное тестирование, во всех областях будут проводиться курсы повышения квалификации психологов. Также планируется рассмотреть повышение категории и заработной платы педагогов-психологов через новую систему аттестации и проведение тестирования на профессиональную компетентность.



По данным министра, сегодня 70% детей обучаются по обновленным программам. Также ведется работа по введению электронных учебников: работа началась, учебники по некоторым предметам имеются и ими активно пользуются.

По планам Минобрнауки Казахстана, в течение двух лет 100% школ будут обеспечены электронными учебниками.

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