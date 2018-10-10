И все благодаря стараниям и природному таланту. Эта молодая певица поет на таджикском, русском и английском языках и причем, в разных жанрах – от арии до фалака.

Гостья «АП» - Мадина Акназарова.

Девочка из Питера

- Мадина, ты начала свою карьеру певицы всего года два назад, а уже стала популярна не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Особенно всем полюбился твой необычный тандем с Худжастой Мирзовали, когда вы «оживили» песни легенды таджикской эстрады Хурмо Шириновой. Как ты добилась такого успеха, откуда ты и как стала петь?

- На самом деле, петь я стала рано: еще будучи школьницей, когда мы жили с мамой в славном российском городе Санкт-Петербурге. Моя тетя преподавала в школе танцев, куда водила меня с собой танцевать. А в школе был музыкальный кружок, куда меня записала педагог Мария Васильевна и куда я совсем не хотела ходить. Она жаловалась маме, и чтобы не огорчать ее, я все-таки пела на мероприятиях школьного и районного масштаба.

Мадина с мамой Фото из личного архива

В 2014 году, после окончания 9-го класса мы переехали в Душанбе, где я поступила в музыкальный колледж им. Ахмада Бабакулова на академическое отделение.

- Так значит, вы – приезжая? Странно, что человек, который закончил школу на русском языке, так хорошо и мелодично поет на родном, который, к слову сказать, не всем удается хорошо освоить. А как вы попали на большую сцену?

- Хотя до приезда в Таджикистан я не знала таджикский язык, постаралась его побыстрее освоить, так как это язык моей родины. Отмечу, что языки даются мне легко, с таким же успехом я учила французский в школе и теперь английский, который изучаю на специальных курсах.

Что касается моего творчества, то я начала свою сольную карьеру с выступления на благотворительных мероприятиях, пока меня однажды не заметили сотрудники министерства культуры и не пригласили к сотрудничеству. Первой песней, исполненной мною на родине, стала «Эй ёр, ёр», которая сразу понравилась слушателям.

В прошлом году меня пригласили спеть на праздничном правительственном концерте в честь Дня молодежи с участием президента страны. Я спела песню «Read All About It» на английском языке, и после этого случая, меня стали приглашать петь и на другие мероприятия. До этого случая, на огромном стадионе в московских Лужниках я выступала в честь Алмазного юбилея Его величества Ага Хана, где спела песню Наргис Бандишоевой «Дар бари ту». Хотя у меня тогда подкашивались ноги и дрожали руки, когда я выступала перед 15-тысячной толпой, эта песня стала моей визитной карточкой.

Разножанровая певица

- Заметно, что вы – разножанровая исполнительница. Я слушала ваши песни в различной вариации, достаточно упомянуть патриотическую песню «Аскарон» (Солдаты), которую вы исполнили очень хорошо. Но большинство ваших песен взяты из репертуара известных таджикских исполнителей прошлого века. Взять для примера хотя бы песню Хурмо Шириновой «Тарона», которая за считанные часы получила такую популярность в соцсетях, что стала хитом сезона. Вопрос: почему вы больше исполняете уже знакомые всем песни известных певцов, которые, как ни старайся, считается, что «не перепоешь»?

- Конечно, этих выдающихся исполнителей никогда не перепоешь, но их, к сожалению, уже давно нет, и их песни, записанные в советское время, уже давно не крутят по ТВ из-за плохого качества, и поэтому молодое поколение страны, выросшее после независимости, практически, ничего о них и их песнях не знает. Мои попытки спеть песни Наргис Бандишоевой и Хурмо Шириновой необходимо рассматривать в другом контексте, когда мы хотим дать каждому хиту вторую жизнь. Ведь песня живет, пока ее поют.

Фото из личнгого архива

- Мадина, вы окончили академическое отделение музколледжа, теперь учитесь на менеджера искусства в институте искусства. Проверяли ли вы свои вокальные данные, чтобы спеть классику жанра?

- Классику я уже исполняла. Будучи стажером в театре оперы и балета им. Айни, увлеклась прощальной арией Лайли из оперы «Золотой кишлак» Дамира Дустмухамедова и спела ее. Один из музыкантов группы «Гульшан» постарался сделать из нее микс народной и современной музыки, получилось неплохо.

- Но почему же вы тогда не пошли в оперные певицы?

- Я придерживаюсь мнения, что исполнитель не должен загоняться в определенные рамки, которых требует академизм, классика жанра, поэтому предпочла современную и фольклорную музыку. Находясь в марте этого года в Японии на праздновании Навруза нашим посольством, я даже попробовала спеть в жанре шашмаком. Мы давали концерты три дня подряд, и все эти дни зал был полон народа.

Мне очень импонировало, когда я исполнила песню на японском языке, которую я выучила в самолете буквально за день до концертов и меня за это похвалили. Вдвойне приятно было услышать много лестных слов от посла России в Японии, который отметил, что не разбирается в национальной музыке, но спела я, по его мнению, очень хорошо.

Фото из личного архива

Комфортно на родине

- Были ли у вас предложения петь в других странах?

- Мне предлагали перебраться в Москву и работать в оркестре, но я не согласилась. Мне намного комфортней в Таджикистане, на моей родине.

- О чем вы мечтаете?

- Не люблю далеко загадывать, строить планы на будущее, но есть мечта - создать свою музыкальную группу, благо, молодых и талантливых артистов у нас в стране очень много.

- Кроме работы у вас есть увлечения?

- Всюду меня сопровождает музыка, которая забирает все мое свободное время. Увлечением можно посчитать то, что я люблю готовить блюда из курицы. Мое коронное блюдо – курник, который готовлю только для самых близких.

Мадина с мамой Фото из личного архива

- Вы любите читать, если да – как называется ваша недавно прочтенная книга?

- Это роман Халеда Хосайни «Тысячи сияющих солнц». Обожаю этого писателя.

- Кого из мировых исполнителей считаете своим кумиром?

- Для меня кумиром первой величины еще со школы была и остается известная певица Рианна. Я ее настолько люблю, что знаю наизусть все ее песни, и если где-нибудь, в любом близлежащем государстве пройдут ее концерты, обязательно возьму билет. Также очень уважаю кумира моего деда – Ахмади Зохира, чьи песни я также напеваю вместе с дедом у нас дома.

- И все-таки, как вам удалось добиться такого результата за очень короткий срок, примерно год-полтора?

- Я практически, сама себя сделала, раскручиваясь с 16 лет через инстаграм и другие соцсети и паблик-чаты. Это было нелегко, у меня никогда не было продюсеров и покровителей. Во всем меня поддерживает, советует и помогает моя семья.

- А поклонники у вас есть? Часто просят автографы?

- А как без них? Например, когда мы были не так давно на правительственном концерте в Дарвозе, ко мне подошли молодые пограничники и попросили спеть для них песню «Аскарон», так как она, оказывается, поднимает их боевой дух. И хотя этой песни не было в нашей программе, я ее исполнила. Достаточно было увидеть блеска в их глазах, чтобы понять насколько они были счастливы. Кстати, в наши дни автографы давно не просят, вместо этого предпочитают сделать совместное селфи, чтобы оставить о себе память.

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